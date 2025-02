Tribunal federal de California le otorga US$7.25 millones a una mujer tras sufrir una fractura de columna en atracción de Harry Potter

Pamela Morrison sufrió una fractura de columna tras caer al bajar de la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey. Foto: Daily Mail

Lo que prometía ser una jornada mágica en el Mundo Mágico de Harry Potter terminó en un serio accidente para Pamela Morrison, una mujer de Arizona que visitó Universal Studios Hollywood en septiembre de 2022 junto a su nieto. Al intentar bajar de la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey, resbaló y sufrió una fractura en la columna, lo que la llevó a presentar una demanda contra el parque de diversiones.

Tras un juicio en el tribunal federal de California, el jurado falló a favor de Pamela Morrison, otorgándole US$7.25 millones en compensación por los daños sufridos. Según sus abogados, el accidente ocurrió debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas en la salida del juego. Por su parte, Universal Studios Hollywood argumentó que la caída fue responsabilidad de la mujer, pero el jurado no quedó convencido con esa versión.

¿Cómo Pamela Morrison se fracturó la columna en la atracción de Harry Potter?

El accidente ocurrió cuando Pamela Morrison intentó descender de la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey, una de las experiencias más populares dentro del Mundo Mágico de Harry Potter en Universal Studios Hollywood. Esta atracción utiliza un cinturón de seguridad con arnés, el cual, según la demandante, no se aseguró correctamente, lo que llevó a que el personal del parque le pidiera abandonar el juego.

Sin embargo, el problema real surgió al momento de salir. La zona de desembarque cuenta con una cinta transportadora en movimiento, que los visitantes deben pisar para luego bajar a suelo firme. Según la denuncia presentada ante el tribunal federal de California, Pamela Morrison pisó la cinta transportadora, pero al intentar dar el siguiente paso sobre el suelo fijo, perdió el equilibrio y cayó.

El impacto resultó en una fractura en la parte baja de la columna vertebral, además de un desgarro muscular en la cadera, lo que le causó problemas de movilidad y le impidió realizar tareas básicas sin asistencia médica durante su recuperación. Debido a las lesiones, fue trasladada de inmediato en ambulancia a un hospital local, donde se le diagnosticaron los daños sufridos.

¿Cuál fue el argumento de defensa de Universal Studios?

Durante el juicio, Universal Studios Hollywood sostuvo que el accidente no fue provocado por una falla en las medidas de seguridad, sino por una distracción de Pamela Morrison. Los abogados del parque afirmaron que la mujer no estaba prestando atención al momento de descender, ya que iba enfocada en su nieto en lugar de mirar el suelo.

En los documentos judiciales, la empresa alegó que la demandante no tomó las precauciones necesarias y que cualquier persona en la misma situación habría actuado con mayor prudencia. Además, la defensa sostuvo que el parque de diversiones tiene protocolos claros para la entrada y salida de la atracción, y que detener la cinta transportadora no es una práctica común, ya que reduciría la capacidad de operación del juego, que recibe 1.800 visitantes por hora.

A pesar de estos argumentos, el jurado determinó que Universal Studios Hollywood fue responsable de la caída, ya que no detuvo la cinta transportadora a pesar de la dificultad de la visitante para bajar. Como resultado, Pamela Morrison recibió una compensación de US$250,000 por gastos médicos, US$2 millones por daños pasados y US$5 millones por daños futuros.

¿Qué tan frecuente es sufrir una lesión al subir o bajar de una atracción?

Las lesiones en parques de diversiones no son eventos aislados. Según un estudio de seguridad, 1 de cada 8 accidentes reportados en parques temáticos de California ocurre durante el proceso de entrada o salida de una atracción.

Este incidente ha generado un debate sobre las medidas de seguridad en los parques de diversiones y la necesidad de ajustar los procedimientos para evitar accidentes similares. Mientras tanto, el caso de Pamela Morrison sienta un precedente importante en la responsabilidad legal de los operadores de atracciones temáticas.