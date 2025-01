Oportunidad laboral en Estados Unidos: pasos y requisitos para conseguir empleo en Ross Dress for Less

La nueva tienda de Ross Dress for Less se ubicará en un espacio que anteriormente albergó una farmacia Rite Aid. Foto: AFP

Ross Dress for Less, una de las cadenas de tiendas más destacadas en Estados Unidos, ofrece numerosas oportunidades laborales en sus más de 1.700 sucursales. Con un enfoque en precios accesibles y una constante expansión, la compañía se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan empleo en el sector retail.

La empresa, que también opera más de 300 tiendas de dd’s DISCOUNTS, abre alrededor de 90 nuevas sucursales cada año, lo que se traduce en un amplio abanico de posibilidades laborales. Si estás interesado en formar parte de su equipo, aquí te mostramos cómo buscar trabajo en Ross Dress for Less de manera efectiva.

Una de las ventajas de trabajar en Ross Dress for Less es la posibilidad de crecimiento profesional. Foto: composición LR

Acceso a la plataforma de empleo

Para comenzar tu búsqueda de empleo en Ross Dress for Less, lo primero que debes hacer es acceder a su página web oficial de empleo, que se encuentra en jobs.rossstores.com. Una vez dentro, dirígete a la pestaña “Job Search”, donde podrás explorar las diversas ofertas disponibles. En la penúltima semana de enero de 2025, había más de 6,700 vacantes abiertas, lo que demuestra la constante demanda de personal en la empresa.

Registro y postulación

Antes de poder postularte a cualquier oferta, es necesario que te registres como usuario en la plataforma. Si aún no tienes una cuenta, simplemente sigue las instrucciones en la página para crear una. Una vez que tu cuenta esté activa, podrás aplicar a las vacantes que más se ajusten a tu perfil y expectativas laborales. Para ello, solo necesitas hacer clic en el botón “Apply Now” en la oferta que te interese.

Oportunidades laborales en diversas áreas

Ross Dress for Less busca constantemente personal para diferentes áreas, incluyendo atención al cliente, gestión de tiendas, compras y planificación, así como para la cadena de suministros y la plana ejecutiva. Esto significa que hay oportunidades para una amplia variedad de perfiles profesionales, desde pasantes hasta posiciones de liderazgo.

Crecimiento profesional dentro de la empresa

Una de las ventajas de trabajar en Ross Dress for Less es la posibilidad de crecimiento profesional. Los empleados tienen la oportunidad de ascender desde posiciones de entrada, como asociados de tienda, hasta roles de supervisión y gerencia. Con dedicación y esfuerzo, es posible llegar a ser gerente de distrito, lo que refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo de su personal.

Recibe alertas de nuevas oportunidades

Si deseas estar al tanto de las nuevas ofertas de empleo que se ajusten a tus intereses, puedes registrarte para recibir alertas por correo electrónico. Solo necesitas dejar tus datos en la sección correspondiente de la página y comenzarás a recibir notificaciones sobre las vacantes que se publiquen.

En resumen, Ross Dress for Less no solo ofrece precios accesibles a sus clientes, sino que también brinda amplias oportunidades laborales para quienes buscan un empleo en el sector retail. Con un proceso de postulación sencillo y la posibilidad de crecimiento profesional, esta cadena de tiendas se presenta como una opción atractiva para quienes desean formar parte de su equipo.