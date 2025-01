Mujer va a renovar su licencia de conducir en Estados Unidos y descubre que aparece como muerta en el sistema

Nicole Paulino, residente de Gaithersburg, Maryland, enfrentó una situación surrealista cuando un error administrativo la declaró oficialmente fallecida. Este incidente, que tuvo lugar en noviembre, no solo afectó su vida diaria, sino que también puso en riesgo su salud y la de su familia.

Al intentar renovar su licencia de conducir en la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland (MVA), Paulino se encontró con la sorprendente noticia de que figuraba como muerta en el sistema. “Entonces resulta que estoy muerta. Me asusté un poco, no voy a mentir, y me sorprendí porque estoy viva. Estoy aquí”, declaró a NBC4, reflejando la incredulidad que sintió en ese momento.

Nicole Paulino se quiebra al conocer como fue registrada por el Seguro Social. Foto: Univisión

¿Por qué la declararon muerta a Nicole Paulino?

El error se originó cuando una funeraria reportó incorrectamente el fallecimiento de otra persona, utilizando el número de Seguro Social de Paulino. Este fallo administrativo tuvo consecuencias devastadoras, incluyendo la cancelación de su seguro médico, lo que la dejó sin acceso a medicamentos esenciales para su salud, como un inhalador para el asma.

La situación de Paulino no solo afectó su salud, sino que también generó una serie de problemas en su vida cotidiana. “Me dice el muchacho de la farmacia: ‘No podemos darte tu medicamento porque sales inactiva’”, relató la mujer a Telemundo Washington. Este tipo de inconvenientes se sumaron a las facturas médicas acumuladas y a la frustración de tener que explicar su situación a amigos y familiares, quienes comenzaron a dudar de su historia.

“Yo no puedo estar así como que yo estoy queriendo robar mi propia identidad cuando yo estoy viva, yo soy quien soy”, expresó Paulino, visiblemente afectada. Además, sus tres hijos también se vieron perjudicados al perder su cobertura médica, lo que convirtió el problema en una cuestión familiar. “Es duro porque a mi persona más cercana yo le he contado esto y creen que lo estoy inventando”, añadió, con lágrimas en los ojos.

El Seguro Social suele cometer este tipo de errores en EE. UU.

Según la Administración del Seguro Social, cada año se reciben más de 3 millones de reportes de defunción, de los cuales menos de un tercio del uno por ciento resultan erróneos, lo que equivale a aproximadamente 10.000 errores anuales. Joseph McClelland, un abogado especializado en este tipo de casos, comentó que estos errores ocurren con regularidad. “Esto sucede casi a diario”, afirmó, subrayando el impacto significativo que pueden tener en la vida de las personas, especialmente en su historial crediticio.

Casos similares al de Paulino han sido reportados en otras localidades. En el condado de Prince George, una familia vivió una experiencia similar cuando su hija de 13 años fue declarada muerta por error. En Virginia, un hombre fue registrado como fallecido en 2021, volvió a ser declarado vivo en 2022 y nuevamente muerto en 2023, lo que afectó su seguro médico y su pensión. A pesar de la frecuencia de estos incidentes, cada caso tiene un impacto profundo en la vida de quienes lo sufren. “Esto realmente arruina mi vida”, aseguró Paulino a NBC4.

Nicole Paulino logra arreglar su estado en el Seguro Social

La intervención de los medios de comunicación fue crucial para que Paulino pudiera corregir su situación. Después de meses de gestiones infructuosas, finalmente recibió una carta de la Administración del Seguro Social que confirmaba que el error había sido subsanado. “Traté de hacerlo yo misma y no logré resolver nada. Si no fuera por NBC, nunca habría logrado resolver este problema”, concluyó Paulino, agradecida por el apoyo recibido.