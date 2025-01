La mujer que lamentó su salida de Estados Unidos y no retornó al país por un error en el formulario: tenía TPS

Una mujer que viajó a El Salvador para ver a su madre tras 15 años de separación se enfrenta a la dura realidad de no poder regresar a Estados Unidos. Su historia, compartida en TikTok, ha resonado con miles de personas que también viven la incertidumbre del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Carol Mejía, residente de Tennessee, vivió bajo el TPS, un programa que permite a ciudadanos de países en crisis permanecer temporalmente en EE. UU. Sin embargo, su decisión de visitar a su madre resultó en un error que le ha cambiado la vida. En su emotivo relato, Carol expresa su angustia y la desesperación de estar separada de su familia.

El viaje que cambió su vida

Después de años de no ver a su madre, Carol decidió emprender un viaje a El Salvador, confiada en que no habría complicaciones al regresar a su hogar en Tennessee. Sin embargo, al intentar volver, se encontró con la dura realidad de que su entrada a EE. UU. había sido denegada. “Salí porque no veía a mi mamá desde hace 15 años. Muchos decían que no pasaba nada al regresar, pero ahora me encuentro atrapada”, relató entre lágrimas.

Las complicaciones del TPS

El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo legal que permite a ciudadanos de ciertos países afectados por conflictos o desastres naturales vivir y trabajar en EE. UU. Sin embargo, este estatus tiene limitaciones, especialmente al salir del país. Carol compartió su experiencia en un video que rápidamente se volvió viral, acumulando millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que también han enfrentado problemas similares.

La importancia de la autorización de viaje

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (Uscis), los beneficiarios de TPS que deseen viajar fuera del país deben solicitar una autorización de viaje mediante el Formulario I-131. Carol, al no conocer esta normativa, se encontró en una situación desesperante. “Yo le digo a la gente que quiere viajar en esta situación, que no se arriesguen a salir”, aconsejó.

Reacciones y apoyo en redes sociales

El video de Carol no solo ha generado empatía, sino también un debate sobre las complicaciones del TPS. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias, mientras que otros cuestionaron la falta de información sobre los requisitos para viajar. “Algo no cuadra en esta historia. No se puede salir así, no más con TPS”, comentó un usuario, a lo que Carol respondió: “Yo no lo sabía”.

El futuro incierto de Carol

La situación de Carol Mejía es un recordatorio de las complejidades que enfrentan los beneficiarios del TPS. A pesar de sus esfuerzos por regresar a EE. UU., se encuentra atrapada en El Salvador, lejos de su familia y su vida en Tennessee. “Allá tengo mi vida, tengo mis hijos y tengo mi esposo. Resulta que yo ya no puedo regresar”, lamentó.

La historia de Carol resuena con muchos que, como ella, enfrentan la incertidumbre y el miedo de perder su hogar. Su experiencia pone de relieve la importancia de estar bien informados sobre las normativas migratorias y las implicaciones de viajar bajo el TPS.