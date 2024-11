Lista completa de bancos que quebraron en Estados Unidos este 2024: conoce a todos los afectados

En 2024, dos bancos han colapsado en Estados Unidos, resaltando la fragilidad de las instituciones financieras en medio de un panorama económico complejo. A lo largo de este año, el sistema bancario estadounidense ha vivido quiebras significativas, generando preocupación en un entorno ya afectado por turbulencias económicas. Estos colapsos subrayan no solo los desafíos inherentes a la gestión financiera de las instituciones, sino también la relevancia de mantener una regulación efectiva.

El primer banco en declararse en quiebra fue el Republic First Bank, seguido por el First National Bank of Lindsay, ambos casos evidencian la vulnerabilidad del sistema financiero ante una gestión inadecuada y la falta de control interno. La situación actual pone de relieve la necesidad de una supervisión rigurosa en el sector bancario para evitar futuros colapsos en USA.

Bancos que se declararon en quiebra este año

1. First National Bank of Lindsay

El 18 de octubre de 2024, el First National Bank of Lindsay de Oklahoma cerró oficialmente, convirtiéndose en el segundo banco en quebrar en lo que va del año. La razón de su colapso fue la manipulación de registros bancarios y prácticas fraudulentas que evidenciaron la falta de control interno. Esta situación pone de relieve los riesgos derivados de una gestión inadecuada y la necesidad de mantener estándares rigurosos de supervisión en el sector bancario.

2. Republic First Bank (Republic Bank)

El Republic First Bank en Filadelfia se declaró en quiebra el 26 de abril de 2024, siendo la primera quiebra bancaria de este año. La caída del banco fue causada por una reducción en los depósitos y la desaceleración del mercado de préstamos hipotecarios, lo que debilitó su estabilidad financiera. En este caso, Fulton Bank asumió los activos y los depósitos del banco afectado para asegurar que la comunidad no sufriera mayores disrupciones financieras.

Las causas de las quiebras bancarias en EE. UU.

Las quiebras bancarias, aunque inusuales, siguen siendo un recordatorio de los riesgos potenciales en el sistema financiero. Los factores que contribuyen a estos colapsos son variados, y van desde una gestión financiera deficiente hasta la falta de liquidez, pasando por la exposición a sectores económicos problemáticos o incluso fraudes internos.

En 2023, el colapso de bancos como Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank marcó un hito en la historia bancaria, revelando la vulnerabilidad de algunas instituciones ante circunstancias externas y problemas internos no controlados.

Impacto en los clientes y la economía local

Cuando un banco quiebra, sus clientes pueden verse afectados de manera directa, perdiendo el acceso a sus cuentas o enfrentándose a interrupciones en los servicios bancarios esenciales. Sin embargo, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) juega un papel crucial, asegurando hasta US$250 mil por cuenta para proteger a los depositantes. A pesar de estos mecanismos de protección, las comunidades donde operan estos bancos pueden ver una disminución en el acceso a servicios financieros, lo que afecta la economía local.