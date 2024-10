Trump vs. Kamala EN VIVO: ¿quién va ganando las elecciones en los 7 estados clave de EE. UU.? Encuesta OFICIAL

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó el lunes la planta de Corning, Hemlock Semiconductor Next Gen Facility en Michigan. Dicha empresa recibió la semana pasada una inversión inicial de $325 millones bajo la Ley CHIPS y Ciencia, legislación bipartidista aprobada en 2022 durante el gobierno de Joe Biden.

En su recorrido, Harris se detuvo en la línea de ensamblaje. Al inicio de la visita, intentó tocar un material que le mostraron, pero fue advertida de no hacerlo, ya que podía ser peligroso. Entre risas, Harris comentó: "Ok, no tocaré eso".

Foto: AP