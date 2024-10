Atención, inmigrante en USA 2024: esta es la razón por la que podrías perder tu GREEN CARD viviendo en Estados Unidos

La Green Card es una de las llaves más importantes para vivir y trabajar en Estados Unidos. Este documento otorga a los inmigrantes el derecho de residir de manera permanente en el país y les permite moverse libremente. Sin embargo, tener este estatus legal no es un derecho garantizado para siempre. Existen ciertas situaciones en las que podrías perder tu residencia, y conocer las normativas es fundamental para evitar problemas en el futuro.

¿Por qué podrías perder tu Green Card?

La legislación de Estados Unidos establece que un residente permanente puede perder su Green Card por varios motivos. Uno de los más comunes es cometer delitos graves, lo que puede llevar a un juicio criminal y eventualmente a la cancelación de la residencia. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también puede revocar la Green Card si detecta fraude en el proceso de inmigración. Esto incluye matrimonios falsos o falsificación de documentos que intenten probar elegibilidad cuando no es legítima.

Otro motivo de revocación es cuando el inmigrante abandona su estatus de residente al permanecer fuera del país por un periodo prolongado sin permiso. Aunque los viajes al extranjero no suelen ser problemáticos, estar fuera por demasiado tiempo sin un permiso especial puede interpretarse como abandono de la residencia.

La legislación de Estados Unidos establece que un residente permanente puede perder su Green Card por varios motivos. Foto: El Cronista

¿Qué delitos pueden llevar a la pérdida de tu estatus migratorio?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) especifica que ciertos delitos graves pueden llevar a la pérdida de la residencia permanente. Estos incluyen delitos como fraude, violencia, tráfico de drogas, o incluso algunos delitos menores dependiendo del caso. Si el inmigrante es condenado por estos delitos, primero enfrentará juicio penal, y posteriormente el USCIS podría tomar acción para cancelar la Green Card y proceder con la deportación.

Además, si se detecta que el inmigrante ha mentido durante el proceso de solicitud o renovación de su residencia, el USCIS podría cancelar su estatus. Este tipo de fraude incluye no presentar la evidencia requerida en un matrimonio con un ciudadano estadounidense o mentir sobre otros aspectos importantes que determinan la elegibilidad para la Green Card.

¿Cuánto tiempo puedes estar fuera de Estados Unidos con una Green Card?

Si bien los residentes permanentes pueden viajar fuera de Estados Unidos, hay ciertas reglas que deben cumplir para no perder su estatus. Permanecer fuera del país por más de seis meses sin un permiso especial puede ser interpretado como abandono de la residencia. Si un inmigrante planea estar fuera del país por más de este tiempo, debe solicitar un permiso de reingreso para asegurarse de que su residencia no será revocada.

La legislación de Estados Unidos establece que un residente permanente puede perder su Green Card por varios motivos. Foto: El Cronista

Este permiso no garantiza que la persona no tendrá problemas al regresar, pero muestra la intención de no abandonar el estatus de residente permanente. De lo contrario, al intentar reingresar a Estados Unidos, el oficial de inmigración podría determinar que el estatus de residente fue abandonado, resultando en la revocación de la Green Card.

¿Cómo obtener la Green Card de manera legal y segura?

El proceso para obtener la Green Card depende de la categoría de elegibilidad de cada inmigrante. Las dos formas más comunes son a través de un familiar que sea ciudadano o residente permanente, o por medio de una oferta de trabajo. En ambos casos, es necesario seguir un proceso detallado que incluye la presentación de una petición de inmigrante, el llenado de los formularios requeridos y la presentación de documentos que prueben la elegibilidad, como certificados de nacimiento, matrimonios, y comprobantes de empleo.

Después de cumplir con estos pasos, el solicitante deberá asistir a una entrevista en la que las autoridades evaluarán su caso. Si todo está en orden, la Green Card será aprobada, otorgando al inmigrante el derecho de vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente. No obstante, es crucial recordar que, una vez obtenida, la residencia permanente requiere cumplir con todas las leyes de inmigración para evitar su pérdida.