Camila Cabello EN VIVO en la final de la Champions League 2022: ¿cómo y dónde ver su show?

De Cuba para el mundo. Camila Cabello será la artista encargada de poner a disfrutar a la audiencia de la final de la Champions League 2022, la cual se llevará a cabo este sábado a las 2.00 p. m (hora peruana), en el Stade de Francia, París.

La UEFA, entidad deportiva que organiza dicha competición, eligió a la intérprete de “Bam Bam” para liderar el espectáculo que reunirá a los fanáticos del fútbol en el partido de Liverpool vs. Real Madrid.

Según información oficial del concurso deportivo, Camila Cabello saldrá a escena 30 minutos antes del inicio del final de la Champions League 2022. Esto significa que la salida de la autora de “Havana” al escenario estaría programada a la 1.30 p. m., puesto que el evento tendrá inicio a las 2.00 p. m.

No te pierdas del show de Camila. Para verlo, sintoniza la señal de ESPN, el cual será el canal encargado de transmitir la presentación de la artista y también el encuentro entre Liverpool vs. Real Madrid.

La señal de ESPN está disponible en Perú y demás países de Latinoamérica.

Si quieres disfrutar de la contienda deportiva de manera virtual, deberás ingresar a la plataforma Star+. Para ello, tendrás que suscribirte al servicio de streaming.

Camila Cabello es una cantante originaria de Cuba que nació el 3 de marzo de 1997. Con su familia, siempre se mantuvo fiel a sus raíces latinas, incluso cuando se mudó a Estados Unidos, país en el que decidió forjar un futuro. Cerca de cumplir 15 años, Cabello pidió como regalo de cumpleaños que la llevaran al concurso de talentos “The X Factor”.

En su paso por dicho programa, demostró su talento en el canto frente a miles de espectadores. Ahí, fue elegida para integrar el grupo vocal femenino Fifth Harmony, que quedó en el tercer lugar en el concurso.

En 2016, la artista sorprendió a los seguidores cuando decidió dar un paso al costado de “Fifth harmony”. Poco después, dio a conocer que estaba encaminando su carrera como solista.

En los siguientes años, realizó colaboraciones con varios artistas conocidos y comenzó a cantar en español, lo que ocasionó mayor popularidad en sus temas.

Algunos de los temas más conocidos de Camila Cabello son:

Señorita

Bam bam

Havana

Never be the same

I know what you did last summer

Don’t go yet

Bad things