¿Quién es Araceli Poma, la peruana nominada a los Latin Grammy por su disco en quechua?

Se viene la gran fiesta de los premios Latin Grammy 2022 y los nominados ya fueron anunciados. Así como Eva Allón, Susana Baca y Nicole Zignago lucharán por ser las ganadoras de sus categorías, la peruana Araceli Poma también se ha hecho dueña de una nominación por el Mejor disco de música alternativa. Conoce más de su trabajo en esta nota.

¿Quién es Araceli Poma?

Araceli Poma es una cantante y compositora peruana que reside en Nueva York. Previamente, ya fue nominada a los premios Latin Grammy 2020 por su disco y documental “The Warrior Women of Afro-Peruvian Music”.

Este trabajo de la artista, el cual resalta por haber sido grabado en distintas ciudades, se realizó en colaboración junto a Matt Geraghty, productor Musical y Bajista neoyorquino. Así se describe esta producción en la página oficial de la artista:

“Esta producción desafía al racismo, sexismo y marginación, a través del poder de la música y cultura de la diáspora africana. Ha sido grabada entre Perú, Nueva York y Chicago, con la participación de memorables invitados como Howard Levy, miembro fundador del conjunto musical galardonado con el premio Grammy Béla Fleck and the Flecktones, y el pianista y arreglista galardonado con múltiples Grammys, Gil Goldstein”.

Esta es su producción nominada a los Latin Grammy 2022

El trabajo de Araceli Poma sigue recibiendo reconocimientos a nivel internacional. La cantante peruana es parte de la lista de nominados para los Latin Grammy 2022. Su agrupación Afro-Andean funk, la cual lidera junto a Matt Geraghty, está participando en la premiación con el disco homónimo que lanzaron el pasado 31 de mayo del 2022.

Al recibir la noticia, la cantante no dudó en compartir su emoción a través de las redes sociales: “Esto me enorgullece demasiado, pues es un disco alternativo inspirado en la mi música peruana, que incluye temas en quechua (la lengua indígena de mis abuelos), y temas de lucha social, como: ‘Luchadora del Ande’. La emoción me embarga. Gracias a quienes han hecho posible este álbum”.