Mujer dio a luz durante el concierto de Metallica en Brasil

Una mujer de nacionalidad brasileña se encontraba disfrutando del concierto de la banda estadounidense de trash metal Metallica en el Estadio Couto Pereira en Brasil, cuando empezó a tener contracciones y entró en proceso de parto. Joice M. Figueró tenía 39 semanas de embarazo al asistir al evento de uno de sus grupos favoritos sin esperar que ese día daría a luz a su pequeño.

“Compré la entrada hace tres años y nunca imaginé que pudiera ocurrir algo así ”, indicó mediante sus redes sociales la madre. Asimismo, resaltó su asombro ante las circunstancias en las que su hijo llegó al mundo: “En todos los espectáculos a los que voy tiene que pasar algo, pero esta vez creo que me he superado”.

Mensaje de la madre, Joice Figueiró. Foto: Instagram

Joice, que se encontraba en el área para discapacitados por su avanzado estado de gestación, entró en proceso de parto en el tramo final del concierto, cuando se estaban tocando de fondo las tres últimas canciones del evento musical.

Al momento, fue trasladada a la carpa médica del concierto, donde la atendieron, pero el niño vino al mundo antes de poder trasladarla a un hospital. Según narró la madre, el pequeño nació cuando Metallica interpretaba la última melodía del concierto “Enter Sandman”.

“Luan Figueiró vino al mundo el 07/05/2022 a las 23.15 sacudiendo todas las estructuras metálicas ja, ja” , se puede leer en el mensaje de Joice en sus redes sociales.