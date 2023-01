Monique Pardo: ¿con qué futbolistas famosos fue vinculada la exvedette?

A inicios del 2020, Monique Pardo se sentó por segunda vez en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar los pasajes más íntimos de su vida personal. La exvedette sorprendió a todos sus seguidores al revelar los nombres de famosos futbolistas con los que en algún momento tuvo romances. A continuación, te brindamos un repaso de a quiénes nombró cuando se sometió a la ronda de preguntas del reality.

Cabe resaltar que, durante el programa de Beto Ortiz, la intérprete de “Caramelo” también reveló que tuvo un amorío con el compositor Augusto Polo Campos cuando aún estaba involucrado sentimentalmente con Susy Díaz. “Él era un hombre increíble. A mí no me gustaba como pareja, pero sí como amante”, indicó Monique.

¿Con qué futbolistas famosos estuvo vinculada Monique Pardo?

Uno de los deportistas fue Cesar Cueto. Según contó la exvedette, se conocieron en La Herradura en una famosa discoteca de la década del 80. Aunque en un inicio pensó que podían tener algo bonito a futuro, se desilusionó al enterarse de que era un hombre separado.

“Yo lo adoro. Lo conocí en la Máquina del Sabor. Yo estaba con mi tanguita, orgullosa de mi cuerpo, pero no sé por qué me pegué con Cueto, pues bailaba lindo; en eso, se puso celoso y me dijo que no quería que baile de una forma. Me dijo que vaya a mi casa para cambiarme. Me llevó a la casa para cambiarme, de ahí volvimos a bailar. Lo único que me acuerdo es que me desperté en su pechito y, cuando llegué a mi casa, había perdido mi tanga de jean”, confesó.

Monique Pardo confiesa que tuvo intimidad con César Cueto, en "El valor de la verdad". Foto: composición LR/ captura Latina

El famoso exfutbolista aliancista Teófilo Cubillas también se mostró interesado en Monique, pues la llamaba constantemente para tener conversaciones subidas de tono.

“Al principio, me hablaba suave y dulce, pero siempre cortaba y volvía a llamar hasta que empezaron las llamadas calientes. En una ocasión, él se pasó de la raya y me dijo cosas muy fuertes, yo aguanté por educación tres días, pero al ser demasiado seguidas, le dije: ‘crees que soy tu línea erótica’”, contó la intérprete.

Ramón Mifflin tampoco fue indiferente a los encantos de Monique. El famoso futbolista guardaba una fotografía de la pelirroja en su bolsillo, e incluso se escapaba de las concentraciones para salir con ella.

Ramón Mifflin de joven. Foto: Gol Perú

“Tuvimos una cita en Barranco, él estaba tan impresionado conmigo y me llevó después a una discoteca con música romántica. De tanto tomar, él se tropezó y cayó. La verdad, ese mismo día fue todo. No sé cómo llegamos a mi casa”, afirmó.