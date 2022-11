Gino Pesaressi atraviesa delicado momento familiar: Una parte sensible que intento cubrir siempre

Gino Pesaressi se adueñó de las portadas de noticias tras el último programa de “El gran show”. El chico reality se enfrentó a sus compañeros del programa en un versus de baile y perdió, por lo que no toleró el bajo puntaje que le puso la mesa del jurado. Por ello, se quejó en vivo argumentando que la producción del espacio tiene favoritismo con ciertos participantes. Del mismo modo, minutos más tarde, protagonizó una conmovedora escena al recibir un mensaje de su hija.

“América espectáculos” abordó al exconductor para consultarle por los últimos sucesos en los que se había visto envuelto en el reality de Gisela Valcárcel. Así, el joven indicó que un delicado asunto familiar lo había venido descuadrando en los últimos días. “Tengo que manejar muy bien los niveles de emociones. No tiene nada que ver con mi hija, es un tema familiar, pero ver a mi hija me agarran esa parte sensible que intento tapar siempre ”, refirió el bailarín.