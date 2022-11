Magaly indignada por respaldo de Lucía de la Cruz a John Kelvin: “No puedes ir y abrazarlo”

Magaly Medina no fue ajena a las palabras de aliento que le dio Lucía de la Cruz a John Kelvin y criticó que la reconocida cantante se mostrara solidaria con el cumbiambero tras su liberación. “Me parece que no debería hacer una cosa de estas (...) si ves que este hombre se ha portado tan mal como él se portó y tiene reales problemas, tú no puedes ir y abrazarlo así ”, comentó.

Por otro lado, la ‘Urraca’ dijo estar sorprendida, puesto que no esperó que la criolla pasara por alto las acusaciones de Dalia Durán y tuviera este comportamiento de comprensión con el cantante. “¿Por qué no fue a abrazar a Dalia Durán en solidaridad? De verdad, me asombra”, acotó. VIDEO: ATV