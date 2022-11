Exbailarín de Giuliana Rengifo se quiebra en redes sociales: “Me contactaré con producción de ‘EGS’”

No está viviendo un buen momento. El bailarín George Neyra, exdupla de Giuliana Rengifo en “El gran show”, se mostró muy afectado en sus redes sociales luego de que informara su salida del reality.

De acuerdo con Ethel Pozo, el problema con Neyra se dio después de que no apareciera en los ensayos con la cumbiambera el 1 de noviembre último. “Estaba sin dormir y había tomado” , señaló la hija de Gisela Varcárcel.

¿Qué dijo George Neyra?

La expareja de baile de Rengifo se volvió viral luego de que protagonizara una caída con la cantante en el último show que presentaron en el programa de América Televisión.

Neyra asumió la responsabilidad por el error y la ‘Señito’ le recordó en vivo que, en el pasado, se le habían caído otras participantes de “El gran show”, como Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia.

En medio de todo el escándalo, George se pronunció en sus redes sociales para admitir que está experimentando “mucho estrés” después de que dijera que lo habían despedido del programa por lo ocurrido con Giuliana.

“ Hago este video para agradecer los mensajes que vengo recibiendo. Yo no estoy bien, vengo recuperándome de un estrés muy fuerte, pensé que lo podía tolerar, pero esto se ha complicado. Me contactaré con la producción y me presentaré para entregarles mi documento que certifica que estoy mal ”, dijo el bailarín.

George Neyra desmiente a Ethel Pozo

Ethel Pozo se refirió en “América hoy” a lo dicho por George Neyra y negó que el bailarín haya sido despedido de “El gran show”. Sin embargo, aceptó que le dieron una sanción luego de que no se presentara a ensayar el último martes.

“El feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo… Empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día y no apareció. Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? No había dormido, había tomado algo ”, declaró indignada la hija de Gisela Valcárcel.

¿Por qué George Neyra fue despedido “El gran show”? Foto: composición LR/ @GeorgeNeyra / Instagram

Esta versión fue desmentida por George Neyra. Él reposteó lo manifestado por la conductora con el siguiente mensaje: “Ja, ja, ja, se inventan”.

¿Qué dijo el bailarín que Gisela despidió luego de la caída de Giuliana Rengifo?

George Neyra publicó un video en su propia cuenta de TikTok, titulado “Botan a bailarín por caída en El gran show” y con el cintillo “Noticias ViralesGN”.

“Acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro. Ya no voy a estar desde este sábado en las galas de ‘El gran show’. Para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar”, dijo.