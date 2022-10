¿Sergio George convocará a Gabriela Herrera como cantante? Esto dijo el productor

Gabriela Herrera confirmó que trabajaría con Sergio George, pero su versión fue respondida por el reconocido productor musical.

George dijo: “(Herrera) no ha firmado, es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma. Creo que muchas personas se echan a correr sin permiso, sin confirmar conmigo y empiezan a anunciar cosas que no se han dado. Ojalá que se dé porque no hay garantía aquí. No es la forma de hacer las cosas. Es un proceso lento y no se puede vender algo que no hay”.

Dejó entrever que la joven estaría siendo observada por su equipo, pero de momento no se puede confirmar algún tipo de lazo contractual. Pidió respetar los tiempos negociantes.

Sergio George en favor de Yahaira Plasencia

El gestor elogió a Plasencia, su representada. En esa línea, expresó que “Yahaira Plasencia es mi artista, creo mucho en ella y es una amiga. Estamos trabajando en un disco nuevo. Mientras que la gente habla, yo trabajo y Yahaira entiende la situación en Perú. Puedo trabajar cuatro o cinco cosas a la vez, no me molesta para nada”.

Respecto a los dichos confrontados entre la reintérprete de “El cantante“ de Héctor Lavoe y Gabriela Herrera, Sergio George decidió esclarecer la versión de la ‘Reina del toto’, como le corresponde al acompañarla. “No sé quién creó eso, pero no fue Yahaira para nada. Hay gente creando cosas y morbo. Aquí se vende música, canciones, no se vende eso”, señaló.