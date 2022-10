¿Por qué Gisela Valcárcel agredió a fotógrafo de Magaly Medina en la vía pública?

Magaly Medina no toleró que Gisela Valcárcel se refiriera a ella de manera negativa en el estreno de “El gran show”, por lo que decidió responderle. La conductora de ATV le recordó un hecho de agresión que protagonizó contra uno de sus fotógrafos.

“Ella se ensañó solo con él (...), prefirió agarrar al más débil. Agarrársela con un trabajador que mantenía a su madre con su trabajo ”, dijo la presentadora la noche en la última edición de su programa.

En esta nota hacemos un repaso sobre cómo se originó el altercado durante la “Caminata contra el hambre infantil en el Perú”, en la cual la figura de América TV quedó mal parada frente al ojo público.

Magaly Medina refuta a Gisela Valcárcel. Foto: captura ATV

¿Por qué Gisela persiguió a fotógrafo de Magaly?

Gisela Valcárcel no habría tolerado que Carlos Guerrero, reportero gráfico de Magaly Medina, la captara a en cada momento durante el evento benéfico contra el hambre infantil que se llevó a cabo en mayo del 2007.

Según las imágenes del camarógrafo, la ‘Señito’ lo persiguió para encararlo y quitarle su herramienta de trabajo. Ella y Javier Carmona, en ese entonces su esposo y ejecutivo de Frecuencia Latina, arremetieron contra el hombre de prensa para agredirlo.

Gisela Valcárcel humilla a fotógrafo públicamente

Gisela Valcárcel persiguió al fotógrafo y, una vez atrapado, lo encaró. “No quiero salir. Lo que tú le haces a una persona que viene a hacer deporte. No te has bañado, apestas, y te atreves a hacerme la vida imposible”, le dijo la figura de América TV.

“Soy Gisela Valcárcel y me he ganado mi derecho (...) y, cuando te lleves el pan a la mesa, verás que es el mío. Soy yo quien ha hecho una carrera para que tú comas”, agregó.

Gisela trató de quitarle la cámara al reportero gráfico

La madre de Ethel Pozo forcejeó con el joven para quitarle su herramienta de trabajo, y él le preguntó por qué hacía esto. “Porque quiero, me denuncias. Te la voy a quitar, tú me has quitado mi privacidad. Saca mis fotos”, exclamó.

Ante esto, él decidió llamar a gritos a la Policía. Ney Guerrero quedó detenido en la comisaría de Playa Agua Dulce y entabló una denuncia contra Gisela y Carmona por agresión e intento de hurto.

La ‘Urraca’, tras mostrar las imágenes, lamentó la actitud violenta de su colega. “El único pecado de ese chico fue ser el fotógrafo de Magaly Medida”, finalizó.