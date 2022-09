Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero: ¿por qué terminaron y qué piensa la ‘Ñañita’ del cantante?

El cantante Dilbert Aguilar y la bailarina Claudia Portocarrero protagonizaron una historia de amor por 12 años. En su momento, la pareja fue una de las más estables de la farándula peruana y llegaron a tener cientos de seguidores, por lo que sorprendieron al anunciar su separación.

Conoce aquí los detalles de su relación, el motivo de su rompimiento y como es su relación en la actualidad.

¿Cómo iniciaron su romance Dilbert y Claudia?

Dilbert Aguilar tenía 26 años cuando ya era un cantante que hacía presentaciones en diversas partes del Perú y llegó a la ciudad de Iquitos, donde vivía Claudia Portocarrero. En ese entonces, la ‘Ñañita’ solo tenía 14 años.

El líder del grupo La Tribu le ofreció un puesto como bailarina en su orquesta y tras compartir varios ensayos y presentaciones, comenzaron una relación sentimental. Ambos aclararon que la diferencia de edad nunca fue un problema.

Actualmente, Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero han formado cada uno sus respectivas familias. Foto: composición LR/ Difusión

¿Por qué terminaron su relación?

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero eran una de las relaciones más estables de la farándula peruana. Sin embargo, en el 2012 ambos sorprendieron al poner fin a su romance de más de 12 años.

Tras confirmar su separación, Dilbert y Claudia aseguraron que esto se debió a que la relación se desgastó por asuntos de trabajo y por cuestiones de invasión de los espacios personales. Incluso descartaron una presunta infidelidad.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero son buenos amigos hasta el día de hoy. Foto: difusión

‘Ñañita’ revela detalles de su rompimiento con Dilbert

Años después de su rompimiento, en el 2018, Claudia Portocarrero brindó una entrevista a la periodista Andrea Llosa en la que se sinceró y brindó detalles de su ruptura con Dilbert Aguilar.

“Solo puedo decir que no fue por mí. Si no hubiera hecho lo que hizo, probablemente ahora tendríamos un hijo”, dijo la modelo, dejando entrever que fue el cantante quien tomó la decisión de poner fin a la relación.

Asimismo, Portocarrero sorprendió a más de uno al revelar que el cantante tenía 3 hijas y que ella no tenía conocimiento. “Él ya tenía una bebé, pero no sabía. La primera bebé bueno lo solucionamos, la segunda bebé ya dije ‘somos patas, felices, pero cada uno felices con sus familias’. La tercera ya no estábamos”, confesó.

¿Qué piensa ahora Claudia sobre Dilbert?

La popular ‘Ñañita’ se presentó el pasado 17 de setiembre en el programa de Willax “Hablemos de belleza”, en el que contó detalles de cómo es actualmente su relación con Dilbert Aguilar. La modelo agradeció a Dilbert por todo el apoyo que le brindó en el pasado.

“Dilbert realmente es una persona maravillosa. Dentro de mi corazón es parte de mi familia, parte de mí. Dilbert ha sido es hasta el día de hoy, como un hermano ahora (...) Ha estado en los momentos más bonitos de una etapa que ya no hay, estoy en otra etapa de mi vida” , comentó.