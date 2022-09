¿Por qué Paco Bazán no volvió a “AFHS” pese a decir que Richard Jr. “debe crecer con su padre”?

Paco Bazán no se quiere despegar del personaje de Richard Wilkinson Battlerfield que interpretó en “Al fondo hay sitio” durante 2015 y 2016. Cuando se estrenó la nueva temporada de la serie, el exfutbolista y actor pidió públicamente a Gigio Aranda, productor de “AFHS”, que lo convoque.

Paco Bazán: “Richard Jr. debe crecer con su padre”

El 22 de junio, América TV estrenó la novena temporada de “Al fondo hay sitio” después de 6 años. Paco Bazán, desde el set de “El deportivo en otra cancha”, se mostró emocionado al ver a Richard Wilkinson Collazos (Rodrigo Barba), el hijo que tuvo con la Teresita (Magdyel Ugaz).

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre. El padre tiene que estar a su lado” , expresó.

Y en ese sentido, aseguró que su relación laboral con ATV no le impide participar en “AFHS”.

“Gigio (Aranda), antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales, así que tú me dices cuándo nos presentamos con el Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacámac, ahí estamos”, manifestó.

¿Por qué Paco Bazán no volvió a “AFHS”?

Meses después, en septiembre, Paco Bazán volvió a expresar su deseo de reintegrarse a “Al fondo hay sitio” en una entrevista al canal de YouTube de Chiquiwilo, en el que además develó cuál sería la razón que impide que esto suceda.

“Yo pedí públicamente, le dije a Gigio Aranda que ese niño tiene que crecer con su padre, convócame, puedo ir, porque en mi contrato dice que puedo ir”, explicó.

“Pero no me van a llamar porque no soy amigo de ‘Choca’ (Mandros), ya después de esto, menos”, señaló.