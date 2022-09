Ethel Pozo y Julián Alexander se casan hoy: sigue aquí la boda de la hija de Gisela Valcárcel

¡Empezó la cuenta regresiva! Ethel Pozo y Julián Alexander están a puertas de contraer matrimonio casi un año después de que la conductora de “América hoy” anunciara su compromiso por todo lo alto. La ceremonia se llevará a cabo hoy 10 de septiembre en una fundo de Pachacamac y tendrá como invitados a su familia, colegas y amistades más cercanas.

No te pierdas de los pormenores del sonado casamiento y sigue aquí, en La República Espectáculos, sus incidencias.

¿Cómo se conocieron Ethel Pozo y Julián Alexander?

Fue Melissa Paredes quien hizo de cupido para que Ethel Pozo y Julián Alexander se conocieran. En una entrevista que brindó la presentadora meses atrás, contó que su primer encuentro con el director de Del Barrio Producciones se dio en la presentación de la novela “Dos hermanas”.

“Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó. A veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido”, declaró la ‘Pozo’ a un medio local en noviembre del 2021.

Ethel Pozo compartió cada detalle de los preparativos de su boda con sus seguidores. Foto: Ethel Pozo/Instagram

¿Cómo Julián Alexander le pidió matrimonio a Ethel Pozo?

Su pedida de mano fue en el mar, cuando ellos se encontraban en medio de sus vacaciones en Cancún, México, en el 2021. En un enlace con “América hoy”, Ethel Pozo contó los pormenores de su proposición de matrimonio.

Una de sus hijas se encargó de documentar el especial momento, mientras que la otra sostuvo el anillo que Julián le puso, posteriormente, en uno de sus dedos.

“Nos habíamos ido de paseo a Isla Mujeres y en un momento Julián me dice ‘vamos al mar, amor, pero un poco más alejados, vamos con las chicas’. Entonces entramos al mar, estamos ahí y ‘Dome’ y ‘Lu’ (sus hijas) no venían, estaban demorando. Ellas estaban con mis primas muy nerviosas, ya habían quedado que una entraba grabando y otra con el anillo”, declaró Pozo.

¿Dónde será la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander?

A la ceremonia nupcial de este 10 de septiembre, solo asistirá el círculo más cercano de Ethel Pozo y Julián Alexander y se realizará en un fundo de Pachacamac.

¿Quién es Julián Alexander?

Julián Alexander es un director de telenovelas en Del Barrio Producciones y es el brazo derecho de su hermana Michelle Alexander. Los consanguíneos se reencontraron luego de 10 años de no haberse frecuentado, según indicó la productora a un medio.

En ese momento, se dio la oportunidad de trabajar en conjunto, desde entonces, no se han vuelto a separar.

Ethel Pozo y Julián Alexander llegarán pronto al altar. Foto: composición/ Julián Alexander/ Instagram

¿Quién es Ethel Pozo?

Ethel Rocío Pozo Valcárcel es hija de la popular Gisela Valcárcel. La joven comunicadora de profesión se desempeña como conductora de los programas de América TV “América hoy” (magazine de espectáculos) y “En esta cocina mando yo” (espacio gastronómico). Sin embargo, su incursión a la televisión no fue hasta el 2019, con el matinal “El show después del show”, en el que hizo su incursión en la pantalla chica.

Además de su faceta como conductora, Ethel Pozo ha participado en algunas escenas de producciones peruanas como “Loco cielo de abril” y “De vuelta al barrio”.

¿Qué mensaje le dedicó Gisela Valcárcel a Ethel Pozo a días de su boda?

A un par de días de su unión con Julián Alexander, la ‘Señito’ no desaprovechó la oportunidad para expresarle cálidas palabras de amor y buenas voluntades a su descendiente Ethel Pozo. Vía sus plataformas sociales, Gisela Valcárcel le dedicó una extensa carta a su hija que decía lo siguiente: