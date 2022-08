Christian Yaipén: ¿por qué casi abandona sus estudios en Berklee, la prestigiosa universidad de música de EE. UU.?

En el 2015, Christian Yaipén, una de las voces más jóvenes de la cumbia peruana e integrante del Grupo 5, llenó de orgullo a su familia al lograr graduarse en la prestigiosa universidad de música de Berklee. Este gran mérito para su carrera artística fue producto de un largo camino lleno de sacrificios, así lo confesó el menor de los Yaipén en una entrevista.

“Viví cinco años solo, estudiando, no fue fácil para nada. A mí me tocó sufrir, había veces en las que no tenía qué comer. No es que porque era del Grupo 5 llamaba para decir: Mándenme plata. Yo también era consciente del sacrificio que estaban haciendo todos. Mi mamá vendió su camioneta para pagar mis estudios.”, dijo.

Además, reveló que las dificultades económicas que atravesaba en ese momento estuvieron a punto de hacer que abandone la universidad. “Antes de terminar la carrera, a dos semestres, le dije a mi profesor que ya iba a dejar los estudios porque era demasiado gasto ”.

Christian Yaipén logró graduarse de la prestigiosa universidad de Berklee. Foto: Andina

La beca de Christian Yaipén

Este maestro, que aparte de ser peruano era una de las cabezas de la universidad, lo recomendó para que pueda recibir una beca. Como parte del proceso, Christian tuvo que reunirse con los directivos de Berklee para contarles sobre sus talentos y habilidades. En ese momento, el menor de los Yaipén resaltó su experiencia como cantante de cumbia en el Grupo 5.

Inmediatamente, le propusieron que prepare una presentación para ver de qué ritmo se trataba. Christian se puso manos a la obra y realizó un mix que combinaba los famosos temas “Pagarás” y “Propiedad privada”, un tributo a su papá tocado por puros alumnos de la prestigiosa universidad.

Christian Yaipén cantó cumbia peruana en la prestigiosa universidad de Berklee. Foto: captura Berklee College of Music/ YouTube

“Cuando ellos ven eso, el mismo vicepresidente de Berklee me dice ‘¿Qué ritmo es ese?’, y yo le respondo que es cumbia tocada al estilo peruano. “Guau, eso te va a servir mucho”, me dijo, y me dieron 7.500 dólares de beca por semestre.”, reveló

Esta ayuda económica le permitió culminar sus estudios con éxito, ya que sin ella difícilmente se hubiera graduado.