La conocida modelo y anfitriona Valery Revello siempre es muy activa en sus redes sociales. Sin embargo, no esperó que le hicieran una pregunta sobre el futbolista Sergio Peña —con quien tuvo una relación años atrás— luego de que se haya producido una ruptura amorosa entre este y la figura televisiva Tepha Loza, hermana de Melissa Loza. Como se sabe, el programa “Amor y fuego” insinuó que ambos estarían tratando de retomar su antiguo vínculo.

“Imposible volver”

Ante ello, la respuesta de Revello fue enfática. “¿Descartas volver con tu ex? Rodri dijo que ya están en planes”, preguntó un seguidor de la figura televisiva.

Valery Revello es una modelo e influencer peruana. Foto: Valery Revello/Instagram

“Imposible. No iba a responder, pero no quiero rumores falsos y estoy en modo zen en la playa, leyendo este libro. Se los recomiendo”, respondió de forma directa Valery Revello, quien decidió no hablar más del tema. Ella mostró el título y la tapa de la obra que la acompaña en estos días, la cual es “Reo sentimental”, escrito por Rosa María Cifuentes.

“Atados a una relación tóxica”

Precisamente, la tapa de este libro contiene una reseña que denota la sinopsis del mismo, en la que se habla de la idealización de las relaciones amorosas y el afán de conquistar por conquistar. “La decisión de no mostrar los sentimientos por miedo al rechazo o por el ego, y el deseo de conquistar de modo recurrente son constantes en las formas de amar en estos tiempos, cuando se elige dominar al otro”, inicia la reseña.

Valery Revello aclara que fue honesta en su relación con Sergio Peña. Foto: composición/ Valery Revello/ Instagram

“Mientras en otros existe un apasionamiento obsesivo y febril por alcanzar fundirse con un ser que no sabe amar ni le interesa aprender, haciendo de la idealización de ese amor una cadena que los mantiene atados a una relación tóxica, sin paz, plagada de maltrato psicológico mutuo”, finaliza el texto, lo que para algunos parece ser un mensaje indirecto hacia Sergio Peña.