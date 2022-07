Lisandra Lizama saluda al Perú en Fiestas Patrias: “Ya está en mi corazón”

¡Enamorada del Perú! Lisandra Lizama se sumó a la lista de extranjeros que han quedado maravillados con las bondades de nuestro país. La esposa de Mauricio Diez Canseco conoció Machu Picchu y dedicó un emotivo saludo por Fiestas Patrias.

A través de sus redes sociales, la cubana compartió un saludo a todos los peruanos a modo de celebración de la independencia del Perú.

Lisandra Lizama celebra Fiestas Patrias en Machu Picchu

La cantante publicó una linda postal en la que se luce en uno de los encantos de la Ciudad Imperial y saludó al Perú por su día.

“¡FELICES FIESTAS PATRIAS! Perú ya está en mi corazón. Hoy he vivido una de las experiencias más lindas de mi existencia, Machu Picchu es tan mágico que no se me salen sus imágenes de mi mente”, escribió Lisandra en su post de Instagram.

Lisandra Lizama celebra Fiestas Patrias en Cusco. Foto: Instagram

¿Quién es Lisandra Lizama?

Lisandra Lizama es una joven cubana de 26 años que encontró el amor en el popular ‘Brad Pizza’, dueño de la cadena peruana de restaurantes Rústica. En su país se hizo conocida por mantener una relación con el músico y productor Descemer Bueno.

La artista es parte de la agrupación las Chicas Doradas, original de aquel país. Ambos se habrían conocido durante los ensayos, en los que quedó seleccionada con otras colegas para el lanzamiento de la marca.