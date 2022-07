Jamila Dahabreh se encuentra indignada con Gigi Mitre a raíz de que la conductora opinara sobre la polémica pelea entre Paolo Hurtado y Jefferson Farfán. Luego de sus declaraciones en la edición de “Amor y fuego” del miércoles 13 de julio, la compañera de Rodrigo González dejó entrever que la influencer es el motivo de la riña entre los futbolistas.

La modelo decidió romper su silencio y aseguró que tomará acciones legales contra la presentadora de Willax TV por involucrarla en el enfrentamiento de los integrantes de Alianza Lima. Asimismo, envió un fuerte mensaje a la amiga del popular ‘Peluchín’.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre la influencer?

La figura de televisión decidió opinar sobre la pelea de Paolo Hurtado y Jefferson Farfán, en la que descartó que haya sido por un desaire entre ellos, si no que fue por Jamila Dahabreh. Sin embargo, Gigi Mitre detalló que no tendría sentido porque con ninguno ha oficializado la influencer.

“Al parecer, es que Farfán le mentó la madre, estando (Paolo Hurtado) sensible por el tema de su madre fallecida, que alguien te mente la madre, no necesariamente es para la mamá”, inició. “Ya se tenían ganas por algo. Si es por Jamila Dahabreh, la chimpunera mayor, no me sorprendería . Pero no es porque ahora Jefferson este enamorado de Jamila, sino que en su momento se generó su conflicto”, añadió.

Jamila Dahabreh se pronuncia en contra de Gigi Mitre

La modelo se ha mostrado incómoda con los comentarios de Gigi Mitre e indicó que denunciara a la conductora, ya que nunca ha tenido un romance con los deportistas del cuadro de La Victoria.

Jamila Dahabreh niega vínculo con Paolo Hurtado y Jefferson Farfán. Foto: Jamila Dahabreh/Facebook