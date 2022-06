Giuliana Rengifo rechaza pretendientes y se concentra en sus negocios: “No busco el amor”

Dejó de lado las polémicas y se concentra en su música. Giuliana Rengifo manifiesta que se encuentra en su mejor momento luego de haberse realizado un procedimiento quirúrgico en el busto para sentirse más a gusto consigo misma y también por la inauguración de su nueva boutique.

En lo que respecta al amor, la cumbiambera no se apresura, aunque afirma que cuenta con varios pretendientes que le han querido obsequiar lujosos regalos. “Hay gente por ahí, por Instagram, me invita a salir, me ofrecen viajes y muchas cosas más, pero no hay forma que acepte porque me respeto mucho. No busco el amor, pero creo que llegará en algún momento”, dijo en entrevista con Trome.

Giuliana Rengifo acepta que no supo “elegir bien” en el amor

Como se recuerda, la cantante Giuliana Rengifo reconoció en varios programas de TV que estuvo involucrada sentimentalmente con el notario Alfredo Zambrano, pero por un corto tiempo. Esta noticia no le causó gracia a Magaly Medina, su actual esposa, por lo que se vio envuelta en varios dimes y diretes. Tras ello, prefiere dejar en segundo plano las cuestiones sentimentales.

“Estoy enfocada en mí Boutique Giuliana Rengifo, que ya va a cumplir dos meses de inaugurado en el CC Los balcones de Olimpo, en Salamanca. Quiero seguir creciendo provincialmente. Además, grabaré un nuevo tema; así que, si el amor llega, que llegue pues, pero primero debe pasar por el ojo biónico de mis hijas y de mi madre, porque en dos oportunidades no he sabido elegir. Ya no pienso cometer los mismos errores”, expresó.

Giuliana Rengifo interviene en pelea entre Janet Barboza y Alfredo Zambrano. Foto: captura/Willax/Instagram/LR

Giuliana Rengifo orgullosa de la mujer en la que se ha convertido

La exintegrante de Agua Bella resalta que no necesita de ningún hombre para alcanzar sus metas. “Me bajo las estrellas yo misma. No soy millonaria ni nada, pero la mujer que tiene ganas de seguir adelante lo hace”.

Actualmente, se encuentra recuperándose de su operación. “Ha sido bien tedioso, pero lo tenía que hacer de una vez. Quería unas ‘bubis’ que vayan de acuerdo con mi nueva silueta y ahora ya las tengo”.

Giuliana Rengifo se sometió a una mastopexia para reducir sus mamas. Foto: Instagram