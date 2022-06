Roberto ‘Chorri’ Palacios vuelve a acaparar los titulares de distintos medios de comunicación tras ser captado en situaciones comprometedoras con la bailarina Ruth Medina en una discoteca de Chiclayo. Aunque el futbolista dijo no conocerla, la joven salió a negar todas estas declaraciones.

El último 13 de junio, Magaly Medina tuvo una extensa conversación con la mujer implicada en el ampay, donde le contó detalles inéditos del duradero romance que habrían tenido a espaldas de la esposa del deportista nacional.

Tenía una relación con el ‘Chorri’ Palacios

Ante las preguntas de la conocida ‘Urraca’, Ruth Medina mencionó que no tenía conocimiento del compromiso de Roberto Palacios y su esposa, pues no veía sus redes sociales. “A él no le sigo en redes. Luego yo me entero que era un hombre casado, porque yo no sabía quién era . Cuando me entero que no era un hombre soltero, le reproché”, indicó.

Además, confesó que ellos mantenían un amorío de salientes desde hace varios años, por lo que le sorprendió saber que no estaba soltero. “ Éramos salientes, no éramos enamorados ni amantes. No nos ocultábamos. Siempre nos besábamos en la discoteca. Cuando me entero que era casado, le dije: ‘¿Qué pasa?’. Luego cambié de número”, agregó.

Por otro lado, aclaró que nunca se metió en ninguna relación, por el contrario, el vínculo amoroso que tenían era de conocimiento público. “ Todo Chiclayo sabe , mis amigas decían: ‘Lo hubiéramos ampayado”, acotó.

¿El ‘Chorri’ Palacios sigue buscando a Ruth Medina?

Pese al comunicado difundido, en el que le pide perdón a su esposa e hijos, la bailarina asegura que el futbolista aún no la ha superado y seguiría interesado en ella, motivo por el que aún no la elimina de sus contactos.