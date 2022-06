Magaly Medina critica a Melissa Paredes: ‘‘Yo no le tengo ningún respeto’’

Recientemente, Melissa Paredes habló sobre la posibilidad de que su hija pase por la cámara Gesell en medio de la disputa legal que enfrenta con Rodrigo Cuba por la tenencia de la pequeña. Ello indignó a Magaly Medina, quien lamentó que la niña sea expuesta de una forma irresponsable.

De ese modo, la figura de ATV criticó el accionar de la exreina de belleza y reveló que todo ello parece un ‘chantaje’ hacia su exesposo.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Ella amenaza con que su hija tendría que pasar por la cámara Gesell si ella inicia un juicio en el Poder Judicial. A mí, esto me suena a chantaje, esto me suena a ‘haces lo que yo te pido o quién va a pagar las consecuencias va a ser la niña’. Me parece tan irresponsable de parte de Melissa lanzar una bomba así”, señaló.

“Las personas que chantajean a otras, realmente les tengo tan poco respeto, a Melissa Paredes yo no le tengo ningún respeto, me parece que su calidad moral y humana no vale ni un peso. Esto me parece una locura, de verdad no tiene sangre en la cara, ¿por qué meter a una niña?”, agregó.

Melissa Paredes responde a Magaly Medina

Ante los fuertes comentarios que emitió Magaly Medina, Melissa Paredes se pronunció mediante un video en sus redes sociales.

“Acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese, para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga en canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar, y yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver y en tal caso, si hubiera un tema legal serían las personas y los psicólogos del Poder Judicial (los que tienen que intervenir) y la cámara Gesell. A qué le tienen tanto miedo como para inventar que la psicóloga de canal 4 tiene algo que ver con el tema, a eso me refería”, explicó.