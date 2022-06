Melissa Paredes arremete contra exsuegro: “Que se preocupe por sus temas legales”

Melissa Paredes continúa generando polémica dentro de la farándula peruana. Esta vez, la modelo conversó con distintos medios de comunicación y mandó fuertes comentarios sobre su exsuegro, Jorge Cuba, haciendo referencia a la reciente investigación en la que está envuelto por el caso Odebrecht.

“Ay, que ese señor se preocupe por sus temas legales que he leído por ahí que se viene bien fea la cosa , así que yo creo que en vez de preocuparse por mi hija, ya pasó mucho tiempo, que se mantenga al margen”, dijo en un comienzo para las cámaras de “Amor y fuego”.

Asimismo, aclaró que no tiene nada en contra de ‘Don Gato’, pero que no le parece correcto que se le siga criticando. “Yo nunca me voy a alegrar por la desgracia ajena. Hay personas que se olvidan de otras cosas más importantes que hacemos como seres humanos y latigan a una mujer”, agregó.

Melissa Paredes molesta con Rodrigo Cuba y su familia

Melissa Paredes fue interceptada por las cámaras de Rodrigo y Gigi para conocer su situación respecto a la tenencia compartida de su pequeña hija. Ahí, explicó que no está interesada en el dinero de Rodrigo Cuba.

“No es el tema ni de plata (...) Su abogada, su papá, él, todo el mundo diciéndome interesada, por favor. Yo no necesito la plata ni de él ni de nadie ”, contó para después pedir que se detengan los malos comentarios en su contra.

Melissa Paredes asegura tener un fuerte video para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: captura de Instagram/ captura de ATV

“Les juro que estoy harta, han pasado siete, ocho meses y ya de verdad cansan y aburren con el tema ”, concluyó.

Melissa Paredes afirma que no le fue infiel al ‘Gato’ Cuba

La exconductora aprovechó la presencia de diversos reporteros para hablar, una vez más, sobre su comentado ampay con Anthony Aranda. De esta forma, Melissa aclaró que nunca traicionó a su exesposo, Rodrigo Cuba, pues ya sabía que le gustaba el bailarín.