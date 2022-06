Raúl Romero sobre “La Voz Senior”: “Es especial volver a la televisión después de 10 años”

Raúl Romero hizo oficial su retorno a la televisión, después de una década en la que se dedicó a sus otros proyectos. Ayer, el cómico presentador se unió a Adolfo Aguilar en el escenario de “Yo soy” para interactuar con sus fanáticos presentes y r evelar algunos detalles de su vuelta a los programas en vivo. Conoce los motivos del popular ‘Feo’ por los que decidió asumir el puesto de entrenador en “Yo soy”.

Raúl Romero: “‘La Voz’ es un formato tan establecido”

Adolfo Aguilar recibió en el escenario de “Yo soy” a Raúl Romero. Entre aplausos, el expresentador de “Habacilar” agradeció las muestras de cariño y explicó por qué decidió sumarse al programa en el jurado. “Muchísimas gracias. Para mí, es un momento especial volver a la televisión después de 10 años. Significa para mí pensar las cosas seriamente. Tenía miedo de volver a un formato que recayera todo en mí. Gracias a Dios, ‘La Voz’ es un formato tan establecido. Permite el diálogo, el pensamiento y la reflexión. Es un espacio lindísimo”, dijo al llegar al escenario.

Minutos después, se animó a hacer un pedido especial al público. “Hay una parte en los conciertos en los que yo invito a la gente a que griten, pero nunca lo he hecho conmigo. Me gustaría que lo hagan con ‘feo, feito con*********’”. El también cantante se animó a bromear con que se retiraría del escenario.

¿Por qué Raúl Romero se fue de la televisión hace 10 años?

Tras haber conducido por ocho años el show “Habacilar”, Raúl Romero fue entrevistado por Moloko Podcast y se animó a contar por primera vez qué había pasado internamente en el canal y por qué el programa se dejó de transmitir para dar paso a “Esto es guerra”. “El formato cumplió un ciclo. Creo que quienes a través de las redes me piden volver, muchos de ellos no me verían porque están chambeando y ya nos son ‘académicos’”, comentó.