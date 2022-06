Melissa Paredes se solidariza con Janet Barboza por crisis sentimental con Miguel Bayona

Sin rencores. Melissa Paredes comentó las recientes declaraciones de Janet Barboza sobre su crisis sentimental con Miguel Bayona. Además, la actriz felicitó a su excompañera de “América hoy” por salir a contar la difícil situación por la que atraviesa y no quedarse callada, ya que recordó haber pasado por lo mismo.

“Altos y bajos siempre van a haber. Me gusta que haya puesto las cosas en claro porque es lo que se tiene que hacer, viendo mi caso peor aún, entonces me parece bien que lo haya dicho. (...) No le desearía el mal a Janet ni a nadie. De hecho, me parece bien que lo haya comunicado para evitar malos entendidos y cosas feas, como la mía que fue muy fuerte, y como mujer tiene todo mi apoyo” , expresó para La República.

Conductora revela detalles de su romance con Miguel Bayona

En la edición de “América hoy” de este jueves 9 de junio, la presentadora sorprendió a sus compañeros al mencionar que la distancia es el principal obstáculo que se ha interpuesto entre ella y su pareja, pero que siguen luchando por su relación.

“No puedo decirles que está bien todo, porque no es verdad. Si de por sí, estando aquí, teníamos días buenos y malos, imagínense ahora al no ver a la persona que uno quiere. El amor no se acabó porque hay un cariño que hay siempre. Miguel Bayona es un hombre increíble”, inició. “Nos hemos dicho lo mucho que nos queremos y nos respetamos, pero, al mismo tiempo, entendemos que la distancia es un obstáculo”, agregó.

Janet Barboza sigue su romance con Miguel Bayona

La popular ‘Rulitos’ aseguró que si bien la distancia está afectando su romance, ellos siguen firmes en su relación sentimental. “Hemos quedado en que lo seguiremos intentando a ver qué pasa. Yo no me proyecto, nunca he querido casarme. Tenemos una conversación pendiente. Yo soy más realista que ustedes. Lo real es que no lo veo, él está fuera. Es lo que hay”, señaló.