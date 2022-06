Flavia Laos le pidió perdón a Aída Martínez por insulto racista, revela la modelo

Flavia Laos y Aída Martínez protagonizaron un escándalo hace varios años, cuando la modelo acusó a la actriz de haberla tratado de forma racista en una discoteca, utilizando la palabra ‘chola’ como insulto, ante la presencia de sus grupos de amigos. Ahora, parece que ambas habrían limado asperezas, pues ha salido a la luz que una le pidió perdón a la otra fuera de cámaras.

En una entrevista para “Moloko podcast”, Aída Martínez reveló que Flavia Laos se le acercó en un gimnasio para reconocer su error , de esa manera aceptó que fue racista aquella vez. Ella se quedó sorprendida al escuchar las palabras de la empresaria y novia de Austin Palao y contó que, después de unos días, le escribió por chat para ofrecerle un trabajo, pero la dejó en visto.

¿Qué le dijo Flavia Laos a Aída Martínez?

“Estaba en un gimnasio y se me acercó, me dijo ‘quiero hablar contigo, mira esa vez estuve tomada y te pido perdón por las cosas feas que te dije’, yo le dije ‘me dijiste chola’ y me dijo ‘discúlpame, te pido perdón de corazón , estoy en una etapa de mi vida en la que quiero hacer las cosas bien y para hacerlas tengo que empezar a pedir perdón’. Yo me quedé helada”, expresó Aída Martínez en el video viral de Instagram.

Flavia Laos había negado la acusación de Aída Martínez

Fue en 2017, cuando Aída Martínez afirmó que Flavia Laos la trató de forma racista varias veces en un box en una discoteca.

En ese entonces, Flavia Laos negó la acusación de la modelo arequipeña e indicó que no la conocía. “No he dicho esa palabra, está hablando cosas que no son... Está mal de la cabeza en verdad, eso ya son blasfemias”, dijo la actriz.