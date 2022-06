Milena Zárate se declaró fan de Karol G. La colombiana fue una de las figuras de nuestra farándula que asistió al concierto de la ‘Bichota’ este sábado 4 de junio y, aunque tuvo una grata experiencia en la Costa Verde, la modelo dio varias advertencias para las personas que compraron entradas en esta segunda fecha.

Milena Zárate fue acompañada al concierto de Karol G y, aunque al inicio registró una larga cola y mucho desorden antes de ingresar al concierto, la bailarina pasó un grato momento coreando los éxitos de la figura internacional.

¿Qué dijo Milena Zárate sobre el concierto de Karol G?

“Les cuento que acabo de salir del concierto de Karol G, estuvo buenísimo y les cuento también que fue una sorpresa que me dieron. Sorprendidísima pero feliz”, dijo para contextualizar el mensaje y aconsejó: “Lo único que sí les quiero recomendar un montón, porque mañana va a volver a estar de nuevo, es que tengan mucho cuidado”.

“Lleguen temprano, ubíquense bien en la cola, van a tener que esperar un montón. Tengan cuidado porque no hay rejas, no hay separación, por una sola cola entra todo el mundo. Hoy se hizo un desorden, la gente se estaba pisando encima del otro, se colaban. Una desorganización. Literal, estaban robando, no había policías. Qué pena que se haya dado así, pero gracias a Dios el concierto estuvo superbacán”, finalizó.

PUEDES VER: Hugo García y Alessia Rovegno habrían intentado colarse en el concierto de Karol G

Magaly Medina aclamada en el concierto de Karol G

La conductora de espectáculos llegó al evento acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano, para ver de cerca a la ‘Bichota’. Al llegar, muchas personas aclamaron a la popular ‘Urraca’ y le enviaron saludos mientras ella los grababa. “Gracias por el cariño”, puso en la descripción de la historia.