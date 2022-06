Alexandra Chávez se retira de la organización Miss Perú tras pelea con Jessica Newton

¿Otro enfrentamiento? Alexandra Chávez sorprendió a propios y extraños al revelar que renunció a la organización del Miss Perú luego de sostener una discusión con Jessica Newton en redes sociales. Según la modelo, su difícil decisión se debe al mal trato de la empresaria hacia las aspirantes a una corona.

A través de sus historias de Instagram, la Miss Perú GZ especificó cuáles son las razones que la llevaron a abandonar la organización que es dirigida por la exreina de belleza. Asimismo, mostró pantallazos de sus conversaciones con la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid. ¿Qué dijo la tiktoker?

Alexandra Chávez fue Miss Perú GZ en el 2021. Foto: Alexandra Chávez/Instagram.

¿Por qué se peleó la modelo con la directora del Miss Perú?

En un extenso video, la joven contó detalles de su renuncia, ya que no le agradó el comportamiento de Jessica Newton durante su participación en la organización.

“Quiero contarles, como muchos sabían, yo era parte de la organización Miss Perú y durante todo este proceso yo creí que contaba con el apoyo de mi directora principal, la señora Jessica Newton; sin embargo, ella ha sacado unas historias en las que dice que no está de acuerdo con mi contenido, lo cual me sorprende porque tengo varios chats en los que la señora Newton aplaude mi contenido”, relató.

Alexandra Chávez critica a Jessica Newton

Tras sustentar con pruebas que la exmodelo la felicitaba por su material en redes sociales, la tiktoker agradeció a sus seguidores y al Miss Perú.