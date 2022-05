Patricio Parodi y Luciana Fuster chocan entre sí durante un juego de “Esto es guerra”

Al parecer, no todo es perfecto en la historia de amor entre Patricio Parodi y Luciana Fuster. Tras la revelación de las supuestas imágenes con el intercambio de miradas entre el integrante de “Esto es guerra” y Flavia Laos, un nuevo incidente en el reality desató los gestos de rechazo de la ‘combatiente’ al ‘guerrero’.

Patricio y Luciana se enfrentaron en reto de “EEG”

Luego de que Patricio Parodi y Luciana Fuster intentaran hacer que sus equipo ganen uno de los juegos de “Esto es guerra”, los enamorados chocaron casualmente cuando el competidor intentaba hacer sonar la campana de su grupo.

Tras recibir un leve golpe casual por parte de su novio, Luciana se alejó de él para ir con sus compañeros. No obstante, ‘Pato’ fue corriendo hacia ella e intentó abrazarla. Si bien parecía que la modelo no quería recibir este afecto, el curioso momento no llegó a más.

¿Patricio miró a Flavia mientras estaba con Luciana en un concierto?

Patricio Parodi, Flavia Laos y Luciana Fuster asistieron, sin querer, a un mismo concierto de reguetón el último fin de semana. No obstante, la ‘Pequeña’ de “Esto es guerra” fue el centro de atención durante algunos minutos al ser invitada a subir al escenario.

“Qué vergüenza, buenas noches, la gente se está divirtiendo”, fueron las primeras palabras de la influencer frente al público. Si bien la aparición de la ‘combatiente’ generó distintas reacciones en los participantes, lo que más llamó la atención vino después.

Según “Amor y fuego”, ‘Pato’ y Flavia se miraron mientras el chico reality le daba un romántico beso a su novia. Estas presuntas imágenes se hicieron virales luego de que el capitán de los ‘guerreros’ le dijera a La República que no deseaba dar detalles sobre su relación.