Miguel Moreno niega ser la voz detrás de supuestos audios de Martín Vizcarra

El humorista Miguel Moreno se pronunció sobre las vinculaciones que se le hacían con los presuntos audios de Martín Vizcarra, en los cuales habría realizado declaraciones románticas a Zully Pinchi, otra integrante de su partido político, Somos Perú.

Moreno tiene una gran trayectoria como actor cómico y, en los últimos años, se hizo muy conocido por imitar la voz de expresidente en la radio. Por este motivo, cuando las comunicaciones se volvieron virales, muchos pensaron que se trataría de la ocurrencia de un humorista.

Por esto, Miguel Moreno se vio obligado a salir a desmentir este hecho. En su cuenta de Facebook, les dijo a sus más de 80.000 seguidores que no era la voz detrás de los escandalosos audios.

“Aclarando antes de que me vaya preso”, decía el video que subió. En el mismo, se puede observar las declaraciones que dio al noticiero de ATV, en las que se exime de los rumores que lo sindicaban como responsable de los supuestos mensajes románticos del expresidente.

“No soy el que está apareciendo en los audios de Martín Vizcarra, lo imito, pero no soy… me gustaría. El video que está rotando donde el supuesto Vizcarra hace declaraciones de amor, no soy yo. El mío está en mi página: Miguel oficial”, mencionó el cómico en su particular estilo.

El clip en sus redes sociales obtuvo más de 600 likes y muchos mensajes de apoyo de parte de sus seguidores. Incluso, halagaron su imitación: “Porque eres buen imitador Miguel, te quieren echar la culpa”, “Miguelito, eres tan capo que tienes que salir a aclarar esto, ja ja”.