Mateo Garrido Lecca revela que se compró su departamento “contando chistes”

Mateo Garrido Lecca no se quedó callado y defendió su carrera como comediante de stand up. El 7 de mayo, a través de su cuenta oficial en Twitter, el también influencer respondió con ironía al comentario de un usuario que le dijo: “Que hasta ahora no te salga un chiste es impresionante”.

“Me compré mi primer departamento contando chistes”, replicó el comediante. Garrido junto al popular El Cholo Mena vienen presentando su espectáculo “Wake app en vivo”, cuyo porcentaje de las ganancias será destinado a la ONG Magia, en favor de los niños con cáncer.

7.5.2022 | Tuit de Mateo Garrido Lecca defendiendo su carrera de comediante. Foto: captura Twitter

¿Mateo Garrido Lecca es un mal comediante?

El tuit de Mateo Garrido Lecca no ha pasado desapercibido y, entre las respuestas que recibió, algunos internautas concuerdan que la calidad de los chistes no sería tan buena.

“Imagínate todo lo que te podrías comprar con chistes buenos”, “Contando chistes no pasa nada contigo, pero haciendo monólogos sí”, “Si no tuvieras ese apellido, no te comprabas, pero ni una casa en monopolio”, “Ya tendrías una inmobiliaria si te salieran los chistes buenos”, fueron algunos de los comentarios dejados.

¿Qué dijo Mateo Garrido Lecca sobre el bullying que recibe en redes sociales?

Con años de experiencia dentro de la industria del espectáculo y la farándula, Mateo Garrido Lecca, quien es ingeniero industrial, expresó alguna vez cómo aprendió a pasar por alto los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

“Ya me acostumbré a todo eso. Entiendo que no siempre los ataques son personales, que muchas veces es parte de sumarse a una joda”, indicó. “Quiero entender, para preservar mi salud mental, que no es algo personal, ni menos odio”, reiteró en la entrevista que brindó a Correo en 2019.

No obstante, las críticas que recibe Mateo Garrido Lecca no vienen solo por su talento en la comedia. Una de sus últimas controversias fue por revelar datos íntimos sobre Cassandra Sánchez LaMadrid, actual pareja de Deyvis Orosco, lo que motivó a que la madre de la aludida, Jessica Newton, salga a exigirle que se disculpe públicamente.