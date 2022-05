Gisela descarta indirecta a Magaly: “Si me provoca, se lo digo de frente, no me inventen cosas”:

Gisela Valcárcel reanimaría gresca con Magaly Medina. Luego de haberse manifestado públicamente sobre las pruebas que evidenciaron una infidelidad de Óscar del Portal hacia su esposa Vanessa Químper y condenar el destape de Magaly Medina abruptamente, la madre de Ethel Pozo volvería a reavivar su ‘guerra’ contra la conductora este miércoles 4 de mayo.

Valcárcel compartió un versículo de la Biblia luego de asistir a un devocional por Zoom y expresó lo siguiente: “La lengua mentirosa la detesta el Señor. Hay seis cosas que el Señor odia, no son siete las que detesta: el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia entre nosotros... Hoy empiezo el día diciendo que somos uno y como peruanos debemos unirnos”.

Gisela niega indirectas a Magaly Medina

Un par de horas más tarde, la exconductora reapareció desde su centro de labores para responder a las especulaciones que indican el mensaje que emitió hace unos días iba dirigido hacia Magaly Medina, quien la tildó de “hipócrita” y “doble moral” en vivo por exigir respetar la intimidad de las personas.

La madre de Ethel Pozo negó rotundamente haber enviado algún tipo de indirecta a la conductora de “Magaly TV, la firme”. “Las personas en Instagram suelen responder con una palabra, una frase, a otros. En mi caso, nada más lejano a mi realidad. Lo que pongo cada día tiene que ver conmigo y con algo que quiero compartir con ustedes”, comentó en un inicio.

“No es verdad , es totalmente mentira, yo no tengo que enviarle indirectas a nadie, lo que digo lo digo directamente, si me provoca (...). Por favor, no me inventen cosas, les pido”, agregó la exvedette.

Magaly arremete contra “América hoy” por usar sus destapes

No se guardó nada. Magaly Medina inició la programación de su espacio, este miércoles 4, dirigiéndose a “América hoy” para acusar a su producción de usar la información que su equipo de investigación provee.

“ ¿Para eso les pagan? ¿Para copiar mi programa?, ¿por qué se irrogan un trabajo que no es suyo? Esta es una empresa de Gisela Valcárcel que le paga a su productor para que solamente me mire a mí todas las noches”, dijo con evidente molestia.

Magaly rememora el cariño entre Gisela e hijos de Carmona

Frente al escenario en el que se encuentra Tula Rodríguez luego de haber sido acusada de querer hacerse con las propiedades de los hijos de Javier Carmona, Magaly Medina recordó el matrimonio de Gisela con el exgerente de TV y cómo la conductora sobrellevó la relación con los descendientes del también productor.