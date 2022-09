Blake Lively está embarazada de su cuarto bebé con Ryan Reynolds

¡Blake Lively y Ryan Reynolds tendrán otro bebé! La actriz sorprendió al presentarse en Nueva York en la Décima Cumbre Anual de Mujeres, organizada por Forbes Power, con un vestido de lentejuelas, el que dejaba ver su avanzado estado de gestación.

Blake Lively tendrá un nuevo bebé. Foto: @BlakeLively/ Instagram

Blake Lively embarazada de su cuarto hijo

La estrella de “Gossip Girl” deslumbró con un atuendo dorado, tacones blancos, aretes de aro, y dejó ver su pronunciada pancita. Sin embargo, hasta el momento, ni ella ni su esposo se han pronunciado sobre la llegada del nuevo bebé.

Incluso la actriz de “Age of Adaline” subió a sus redes sociales una foto en bikini blanco en la que muestra su vientre plano, junto a una piscina. No obstante, no especificó cuándo se realizó la fotografía.

Blake Lively lució su pancita de embarazo. Foto: Twitter

Blake Lively y Ryan Reynolds sobre su rol de padres

La pareja traerá vida al mundo por cuarta vez. Blake Lively, de 35 años, y el actor Ryan Reynolds tienen tres hijas en común: James, de 7 años; Inez, de 5 años; y la última es Betty, quien nació en octubre del 2019.

Los actores se casaron en el 2012 y, en el 2021, Ryan habló sobre su faceta de padre y aseguró que desea aprovechar todo el tiempo posible con sus pequeños. “Lo más importante para mí, y sé que ustedes también tienen hijos, es que no quiero perderme este tiempo con mis hijos”, expresó en aquel momento.

“Quiero que mis hijos tengan un horario bastante normal. Durante muchos años, cuando mi esposa Blake filmaba una película, yo no filmaba una película para estar con las niñas, y viceversa, así que haríamos una especie de intercambio. Nunca trabajábamos al mismo tiempo, pero siempre estábamos lejos, así que las niñas también estaban fuera”, finalizó Ryan.