Anne Heche ya descansa en paz

Trágico. Anne Heche murió ayer, a los 53 años, tras ser desconectada del respirador artificial que la mantenía con vida en el hospital West Hills, al norte de Los Ángeles. La exitosa carrera de la actriz estadounidense se truncó el pasado viernes 5 de agosto cuando protagonizó un grave accidente.

El auto que conducía se salió de control e impactó contra una casa, provocando que el vehículo y la propiedad se incendiaran. Ya en el hospital, entró en coma y en los análisis que se le realizaron hallaron la presencia de drogas en la sangre.

El jueves la habían declarado con muerte cerebral y solo se prolongó su agonía unas horas para ver si algunos de sus órganos podía ser útil para un trasplante.

Ante su impactante deceso, la prensa ha resumido que su vida estuvo marcada por la tragedia. Desde muy temprana edad, estuvo lidiando con un sombrío pasado familiar que la llevó a revelar al público sus problemas con la salud mental. Heche sufrió la pérdida de tres de sus cuatro hermanos. Su hermana Cynthia falleció a los dos meses de vida debido a un defecto cardíaco.

Los Heche se mudaban constantemente mientras su padre luchaba por mantener a la familia. Nacida en Ohio, finalmente se asentaron en Chicago durante su adolescencia. En 1983, su padre, Donald, se convirtió en una de las primeras personas en los EE. UU. en ser diagnosticada con VIH, y así fue como su familia se enteró de que el ministro bautista y director del coro había estado viviendo una vida secreta.

Fatalidad. Automóvil chocó con esta casa y se incendió. Foto: difusión

En una entrevista de 1998 con Allure, Heche dijo que su padre vivía como líder de un coro religioso mientras recorría bares gay por la noche. Murió a causa de la enfermedad a los 45 años.

En sus memorias del 2001, Call Me Crazy, reveló que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. “Me violó ... me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mi”, escribió. También afirmó que su madre siempre lo supo y decidió guardar silencio.

Tres meses después de la muerte de su padre, el hermano de Heche, Nathan, de 18 años, murió en un accidente automovilístico después de quedarse dormido al volante y chocar contra un árbol, pero la actriz está convencida de que se suicidó.