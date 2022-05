Vanessa Guzmán reacciona molesta a comentarios sobre su físico: “Me defiendo y la grosera soy yo”

Vanessa Guzmán fue tema de titulares en 2021, cuando compartió su triunfo en un certamen de fisicoculturismo. La sorpresa vino por el cambio extremo de reina de belleza y actriz de populares telenovelas, como “Aventuras en el tiempo” (2001) y “Carita de ángel” (2000), a campeona fitness.

Desde entonces la artista mexicana ha recibido cientos de críticas a medida que iba documentando cómo esculpía su cuerpo. No obstante, un video reciente provocó que la actriz levante la voz y exija a los internautas que la siguen que “no abusen de su opinión”.

Vanessa Guzmán: ¿Le salió bigote?

El 27 de mayo, Vanessa Guzmán publicó un Twitter un videoclip agradeciendo un patrocinio mientras mostraba su cuerpo. Una usuaria comentó que le había salido bigote porque se notaba una sombra sobre su labio superior.

“¿Y tú crees que si lo tuviera fuera tan estúpida para no quitármelo? Por qué mejor no te echas un clavado” , respondió la actriz.

27.5.2022 | Tuit de Vanessa Guzmán sobre su supuesto "bigote". Foto: captura Twitter

“Lo sostengo y lo seguiré haciendo. La gente dice muchas tonterías y lo más lamentable es la manera en que muchos avalan el abuso de opinión”, agregó, luego de la réplica de la internauta que aseguró que solo señaló lo que se veía en el video.

“Recibo cientos de ofensas a diario, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo” , concluyó.

27.5.2022 | Tuit de Vanessa Guzmán sobre su supuesto "bigote". Foto: captura Twitter

Famosas respaldan a Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán publicó en Instagram la captura de lo escrito en Twitter y en la descripción agregó la etiqueta #NOALABUSODEOPINION.

Celebridades como la actriz argentina Laura Vignatti, conocida por su papel en la telenovela “Mi marido tiene familia”, además de ser influencer fitness, avalaron la respuesta que brindó: “Esa gente envidiosa sin vida son infelices y no tienen otra cosa que hacer más que molestar a los demás. Tú sigue así”.

Una opinión similar tuvo la cubana Livia Brito, la recordada Fernanda Sandoval de “Triunfo del amor”: “Vane, siento mucha admiración por ti y todo lo que has logrado con tanto esfuerzo, sigue adelante y no prestes atención a cosas que no valen la pena”.