Kate Moss afirma que Johnny Depp no la empujó por las escaleras en el juicio contra Amber Heard

El enfrentamiento entre Johnny Depp y Amber Heard está lejos de llegar a su fin. Kate Moss es la última testigo que ha salido a manifestarse a favor del protagonista de “Piratas del Caribe”, luego de que la actriz de “Aquaman” afirmara que escuchó que el actor había empujado por las escaleras a la modelo cuando ambos tenían una relación. Ante esto, Moss se presentó a las autoridades para negar lo dicho por Heard.

Kate Moss: “Johnny salió de la habitación antes que yo”

Aunque su presencia en el juicio duró menos de cinco minutos, Kate Moss dejó en claro qué es lo que había pasado en aquel incidente que involucraba a Johnny Depp y unas escaleras del hotel en el que ambos se hospedaron en Jamaica, cuando tenían una relación.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había una tormenta y, cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado. Tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme. Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, fueron los detalles brindados por Moss sobre el hecho.

Asimismo, la modelo negó lo dicho por Amber Heard con respecto a las presuntas actitudes violentas del famoso. En esa línea, hizo hincapié en que Depp jamás “la empujó, dio patadas o la empujó por las escaleras en ningún momento de la relación”.

¿Qué había dicho Amber Heard sobre Johnny Depp y Kate Moss?

Previamente, Amber Heard había justificado las agresiones físicas hacia Johnny Depp con un supuesto rumor que había escuchado de una relación pasada del actor, con la modelo Kate Moss. “No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé. Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas y estaba fresco en mi mente”, dijo la actriz en su momento.

No obstante, el equipo legal del actor mandó a llamar en calidad de testigo a la modelo para contar su versión de los hechos. Todo eso antes de que el juicio llegue a su fin el próximo viernes 27 de mayo.