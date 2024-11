Cassandra Sánchez alarma por mensaje sobre su delicado estado de salud: "Creo que por estrés"

La empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid utilizó su cuenta de Instagram para compartir un delicado mensaje sobre su salud. En sus historias, detalló que no se encuentra en su mejor momento y que un problema, posiblemente relacionado con el estrés, la obligó a consultar con un médico. Esta revelación surge días después de la celebración del cumpleaños de su hijo Milan, fruto de su relación con el cantante Deyvis Orosco.

A pesar del delicado momento que atraviesa, Cassandra no dejó pasar la oportunidad para publicar los especiales momentos del tercer cumpleaños de su pequeño Milan.

¿Qué pasó con Cassandra Sánchez?

La esposa del cantante Deyvis Orosco reveló que está atravesando un problema médico. "Debo admitir que ayer me quedé dormida y no pude terminar de subir todos los vídeos y fotitos de ayer (cumpleaños de su hijo Milan Orosco). Aparte ahorita tengo cita médica para ver un tema que me ha salido, creo que es por estrés en la cabeza. Ya les contaré", escribió en su publicación.

El comentario generó preocupación, ya que Cassandra mencionó que la situación podría estar relacionada con estrés, un problema común, pero que puede desencadenar diversas afecciones. Su mensaje estuvo acompañado de disculpas por no haber terminado de subir los recuerdos de la reciente fiesta de cumpleaños de su hijo, un evento que había preparado con mucho esfuerzo.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco celebran el cumpleaños de su hijo

Cassandra Sánchez festejó el tercer cumpleaños de su hijo. Junto a Deyvis Orosco, la pareja organizó una fiesta temática inspirada en el espacio, logrando crear un momento inolvidable para el pequeño. El evento, realizado el pasado 21 de noviembre, fue compartido en redes sociales por los orgullosos padres. "No hay palabras para describir lo feliz que me siento viendo a Milan disfrutar de todo lo que preparamos para su cumpleaños", expresó la empresaria.

La fiesta incluyó coloridos adornos y actividades que reflejaron la dedicación de los padres por hacer de esta ocasión un día especial. Sin embargo, detrás de los momentos felices, Cassandra no dudó en mostrar su lado más humano al revelar su situación de salud.