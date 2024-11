La pareja conformada por Korina Rivadeneira y Mario Hart ha vuelto a ser centro de atención en redes sociales. Después de que sus seguidores notaran una disminución en sus publicaciones en pareja, los rumores sobre una posible crisis en su relación comenzaron a circular. Sin embargo, la actriz y modelo venezolana aclaró recientemente que ambos estaban enfocados en sus respectivos proyectos, desmintiendo cualquier tipo de distanciamiento.

A pesar de estas declaraciones, un nuevo video publicado en sus cuentas de Instagram ha vuelto a causar revuelo. En él, la pareja protagoniza una discusión que ha generado múltiples reacciones y especulaciones entre sus fans.

Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen 'fuerte' intercambio en redes sociales

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, tanto Korina Rivadeneira como Mario Hart compartieron un video en el que simulan una discusión sobre la falta de atención del exchico reality hacia su esposa. En el clip, se ve a la modelo molesta con el piloto de carreras por dedicar gran parte de su tiempo a la promoción de su página de sorteos, 'Estás con Suerte', en lugar de a su vida en pareja.

"Falta muy poco para sortear el BMW, el Iphone 16, la moto Handa Navi", dice en un inicio el conductor de América Televisión. Korina, por su parte, lo interrumpe para expresar su frustración. "Amor, amor, amor, tenemos que hablar", le dice con un tono de seriedad. Sin embargo, Mario responde restándole importancia: "Claro, pero hoy estamos hablando amor".

En ese momento, la modelo venezolana insiste en que lo que tiene que decir es serio y continúa mostrando su molestia por lo que considera una falta de atención por parte de su esposo. "No, estoy hablando serio. Tenemos que hablar de nosotros porque estoy harta de que todo el tiempo estés en grabaciones de 'Estás con Suerte' y no tengas tiempo para mí, es injusto. Encima me toca aguantar este par de... que andas todo el tiempo encima de ti", sentenció.

Si bien el tono de la conversación pareciera indicar una discusión genuina, muchos de sus seguidores notaron que el video no es más que una estrategia publicitaria para promocionar los sorteos de la cuenta 'Estás con Suerte'.