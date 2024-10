El 28 de octubre, el influencer Ignacio Baladán sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre. La noticia fue revelada en una publicación conjunta en Instagram con su pareja, Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura. La pareja mostró su felicidad y emoción por esta nueva etapa en sus vidas.

El 29 de octubre, Natalia Segura publicó un video en el que se mostraba cómo le dio la feliz noticia a Ignacio Baladán. En el video, se puede ver la casa decorada con globos, un peluche de oveja y la primera ecografía del bebé, junto a un cartel que decía "Nos vemos pronto, papá". Natalia estaba visiblemente nerviosa mientras esperaba en la sala de estar.

La conmovedora reacción de Ignacio Baladán al enterarse de que será padre

El video muestra a Ignacio Baladán llegando al departamento acompañado de su amigo Yaco Eskenazi, quien le tapaba los ojos para mantener la sorpresa. Al principio, Baladán no entendía lo que sucedía, pero al leer el cartel, rompió en llanto al darse cuenta de que se convertiría en padre. Emocionado, corrió a abrazar a su pareja y juntos celebraron el feliz momento entre lágrimas y risas. Yaco Eskenazi, quien también participó en la sorpresa, celebró junto a ellos.

En el video, Ignacio Baladán pregunta cuántos meses de embarazo tenía su pareja, a lo que Natalia Segura responde que tenía dos meses. Nuevamente, Baladán se quiebra y abraza a su pareja con gran emoción. El video termina con un texto que dice "¡Vas a ser papá!", cerrando de manera emotiva la revelación.

Ignacio Baladán y Natalia Segura se convertirán en padres

El uruguayo Ignacio Baladán, famoso por su participación en 'Esto es guerra', es el protagonista de una maravillosa noticia. Reconocido por su carisma y trayectoria en el reality, Baladán ha compartido varios aspectos de su vida personal a lo largo de los años, pero esta vez sorprendió a todos al anunciar su futura paternidad. El mensaje fue compartido junto a la influencer colombiana Natalia Segura, con quien ha estado en una relación en los últimos tiempos.

"Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré", expresó Baladán en la primera parte de su publicación. El chef destacó cómo su relación ha evolucionado desde el principio y valoró las cualidades de su pareja: "De forma inesperada nuestros caminos se enlazaron en un momento que capaz no era el mejor de los dos, pero ese momento sí lo fue, y después de ahí nunca más nos separamos porque siempre supe que vos eras la indicada para este camino en mi vida".

Ignacio Baladán y Natalia Segura anunciaron que serán papás. Foto: Instagram

Por su parte, Natalia Segura también compartió su alegría al enterarse de que será madre por primera vez. La noticia la llenó de felicidad, y decidió expresar sus emociones en redes sociales, describiendo este momento como uno de los más significativos de su vida. "Ufff, con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: Segu ¿cuándo vas a ser mamá?, honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida Ignacio Baladán y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida!", comentó Natalia en su publicación.