Muere Kompayaso, el famoso comediante y conductor mexicano, a los 54 años: ¿de qué murió Eleazar Valle?

El mundo del espectáculo llora la partida del Kompayaso. El querido comediante mexicano falleció tras una semana hospitalizado debido a complicaciones de salud derivadas de un evento cerebrovascular. El pasado viernes 11 de octubre, el reconocido comediante Kompayaso (Eleazar del Valle) sufrió un grave accidente en su hogar que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. Según declaraciones de su sobrina, Ximena Santamaría, el humorista fue hallado inconsciente tras un fuerte ruido y un grito que alertaron a su familia.

¿De qué murió Kompayaso, el querido comediante mexicano?

En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, un familiar cercano del humorista reveló que su estado de salud era crítico. El comediante estaba siendo sedado con dos medicamentos distintos, lo que lo mantenía en un sueño profundo. Los médicos esperaban disminuir gradualmente esta medicación para poder evaluar su evolución, aunque el pronóstico seguía siendo reservado.

La salud de Kompa Yaso se vio seriamente afectada en los últimos años debido a una insuficiencia renal diagnosticada en 2022. Esta enfermedad, que requería un trasplante de riñón, representó un desafío adicional a su carrera como comediante.

Su historial médico incluía un tratamiento prolongado de hemodiálisis que, desafortunadamente, derivó en problemas adicionales como presión arterial elevada. La progresión de su enfermedad lo llevó a ser ingresado en un centro hospitalario en febrero, donde los tratamientos médicos no lograron revertir su delicado estado de salud.

¿Quién era Kompayaso?

Eleazar del Valle, conocido cariñosamente como Kompayaso, reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que su vida dio un giro inesperado en 2018. Dejando atrás su carrera como consultor en seguridad y prevención de accidentes, decidió aventurarse en el fascinante mundo del espectáculo. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a alcanzar la fama y consolidarse como un talentoso comediante.

“El diseño de la máscara fue una cosa muy curiosa, porque en realidad la idea original era cubrirme el rostro porque yo trabajaba en varias empresas con gente que veía un programa de televisión y no quería que si me iba mal se burlaran de mí en el trabajo. Un amigo me dijo que me fuera de payaso (...) me dio una máscara bien fea, agarré unas tijeras y la recorté y quedó peor. Así me la puse”, señaló.

¿Cómo lucía Kompayaso sin máscara?

Eleazar del Valle, conocido en el mundo de la comedia como Kompayaso, fue un consultor de seguridad que encontró su verdadera pasión en el stand up. Durante la segunda mitad de los 2000, comenzó a presentarse en escenarios, siendo su humor negro y crítico una constante en sus actuaciones. En YouTube aún se pueden encontrar registros de esos primeros shows.

En 2022, la salud de Eleazar sufrió un grave deterioro debido a una insuficiencia renal que lo llevó a varias hospitalizaciones. Fue entonces cuando la identidad detrás de Kompayaso se reveló en campañas destinadas a recaudar fondos para su tratamiento médico.