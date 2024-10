La influencer peruana Samahara Lobatón, conocida por ser hija de Melissa Klug, volvió a ser el centro de atención tras celebrar en grande el cumpleaños número 4 de su hija Xianna, fruto de su relación con Youna, quien actualmente reside en Estados Unidos. A pesar de la distancia con el padre de la pequeña, la exchica reality decidió no escatimar en gastos para organizar una fiesta que deslumbrara a sus invitados.

¿Cuánto costó la fiesta del cumpleaños de la hija de Samahara Lobatón?

Durante el programa matutino 'América hoy', conducido por Ethel Pozo, se reveló una lista detallada de los gastos que Samahara Lobatón habría realizado para el cumpleaños de su hija. A continuación, se presenta el desglose de los principales costos que habría llegado a la alta suma de 30 mil soles:

Decoración : la influencer habría desembolsado la suma de 15 mil soles para crear un ambiente festivo que cumpliera con las expectativas. Para esta tarea, Samahara Lobatón confió nuevamente en Yunko, un organizador de eventos con el que ha trabajado desde el primer cumpleaños de su hija.

: la influencer habría desembolsado la suma de 15 mil soles para crear un ambiente festivo que cumpliera con las expectativas. Para esta tarea, Samahara Lobatón confió nuevamente en Yunko, un organizador de eventos con el que ha trabajado desde el primer cumpleaños de su hija. Show infantil : para el entretenimiento de los más pequeños, Samahara contrató un show infantil que tuvo un costo de 1.700 soles

: para el entretenimiento de los más pequeños, Samahara contrató un show infantil que tuvo un costo de 1.700 soles Torta de tres pisos : una fiesta de cumpleaños no está completa sin una gran torta, y en este caso, la influencer optó por una de tres pisos, cuyo precio ascendió a 900 soles.

: una fiesta de cumpleaños no está completa sin una gran torta, y en este caso, la influencer optó por una de tres pisos, cuyo precio ascendió a 900 soles. Pics 360 : una de las atracciones que más llamó la atención en la fiesta fue el 'Pics 360', un servicio que permite a los invitados capturar videos en formato 360 grados. Este moderno entretenimiento costó 2.290 soles, convirtiéndose en una de las inversiones más destacadas de la celebración.

: una de las atracciones que más llamó la atención en la fiesta fue el 'Pics 360', un servicio que permite a los invitados capturar videos en formato 360 grados. Este moderno entretenimiento costó 2.290 soles, convirtiéndose en una de las inversiones más destacadas de la celebración. Mochilas para los invitados : Samahara decidió entregar mochilas como obsequio, las cuales tuvieron un costo de 250 soles.

: Samahara decidió entregar mochilas como obsequio, las cuales tuvieron un costo de 250 soles. Castillo inflable : uno de los elementos favoritos de los niños en las fiestas es el castillo inflable. En esta ocasión, Lobatón alquiló uno, cuyo precio osciló entre 700 y 1.000 soles, dependiendo del tamaño y los servicios incluidos.

: uno de los elementos favoritos de los niños en las fiestas es el castillo inflable. En esta ocasión, Lobatón alquiló uno, cuyo precio osciló entre 700 y 1.000 soles, dependiendo del tamaño y los servicios incluidos. Carritos de snacks saludables: para ofrecer opciones de comida saludable a los invitados, la influencer contrató carritos de snacks, cuyo costo fue de 900 soles. Parte de este servicio se pagó con canje, mientras que la otra mitad fue cubierta por Samahara.

"Yo trabajo con Yunko hace mucho tiempo, desde el primer año con Xianna. Si bien es cierto me hizo un descuento, pero no es que me haya dado canje porque Yunko no da canje", aclaró Samahara Lobatón sobre la forma en que costeó la fiesta.

Samahara Lobatón celebró tremendo cumpleaños de su hija

Desde que ingresó al mundo de las redes sociales, Samahara Lobatón ha logrado construir una audiencia fiel que sigue de cerca cada aspecto de su vida personal y familiar. En esta ocasión, su hija Xianna fue el centro de atención en una fiesta repleta de lujo y detalles. El evento, que tuvo lugar en un extenso jardín, contó con diversas estaciones de entretenimiento para los niños, incluyendo inflables, pintacaritas y un show infantil que encantó a los pequeños asistentes.

La temática de Tinker Bell se apreció en cada detalle, desde la entrada adornada con arcos de flores y mariposas, hasta las mesas con forma de hongos que recreaban el bosque mágico de la icónica hada de Disney. La torta, como pieza clave en cualquier cumpleaños, fue un verdadero espectáculo.

