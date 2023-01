‘Samu’ dice que el estreno de “EEG” pasó desapercibido: “No tiene el rating de hace años”

El creador de Instarándula, Samuel Suárez, se refirió al reciente estreno de “Esto es guerra” luego de que una de sus ‘ratujas’ le consultara su opinión sobre el rating. Por ello, ‘Samu’ se sinceró y aseguró que el reality de América TV debutó con 12 puntos, una cifra muy baja a comparación de otras oportunidades. Además, explicó algunos de los motivos por los que el formato de competencia ya no tendría la misma acogida de antes.

“Me parece que el formato, las mismas caritas de siempre, como que quieren hacer algo nuevo, pero no se atreven, como que no tiene muchas opciones, no sé, pero de que hace tiempo ‘Esto es guerra’ no tiene el mismo rating que hace años, eso lo sabemos hace mucho tiempo”, expresó el comunicador.