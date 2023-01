¿Sufrió sabotaje? Esto dijeron Jessica Newton y Stephanie Cayo sobre Alessia Rovegno en Miss Universo

La participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022 no fue tan satisfactoria como se esperaba. La miss Perú no llegó ni siquiera al top 5 de la competencia. Sin embargo, en la preliminar del certamen de belleza ya Jessica Newton revelaba sucesos extraños alrededor de la preparación de Rovegno para sus presentaciones. Ahora, Stephanie Cayo, la tía de la miss Perú, se ha sumado a revelar un supuesto sabotaje a su sobrina. ¿Qué dijeron Newton y Cayo sobre lo que pasó detrás del Miss Universo 2022?

¿Qué dijo Jessica Newton sobre supuesto boicot a Alessia Rovegno?

En realidad, la primera en revelar detalles fue la misma Alessia Rovegno. Todo empezó cuando la miss Perú e Irma Miranda Sonora, la miss México, contaron en redes sociales algunos sucesos que vivieron detrás de vestidores en el Miss Universo. “A mí me pasó de todo hoy día, pero lo del traje típico sí les puedo contar. Las alas se rompieron y, bueno, estábamos ahí, en correteos, pero igual me encantó; y el traje típico que usé lo hizo Beto Pinedo y estaba espectacular”, reveló.

A raíz de este video, Jessica Newton dejó entrever más extraños sucesos. “Ahora se entiende todo. ¿Se rompieron o lo rompieron? Además, no estaban sus zapatos y el tocado”, agregó con sospecha. La empresaria, luego, resaltó el desenvolvimiento de la miss Perú a pesar de los problemas. “Alessia no hizo un drama ni se desmoronó por el cambio de vestido. Teníamos el vestido rojo como parte de la estrategia y lució hermosa”, añadió Newton.

Luego, la tía de Rovegno, Stephanie Cayo, no solo mostró su apoyo a su sobrina, sino que también validó la narrativa del boicot.

¿Qué dijo Stephanie Cayo sobre Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022?

Antes de que empezara la gala central del certamen Miss Universo 2022, la actriz Stephanie Cayo mostró su apoyo a su sobrina Alessia Rovegno. Pero, además, señaló lo siguiente: “Espero que no se le pierda ningún zapato ni le rompan ningún vestido como ya lo han hecho, como lo hicieron. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo sí lo digo porque a mí no me importa nada”.

Y no solo quedó ahí, porque Cayo mandó una advertencia a otras candidatas. “Ojo, chicas, a todas las concursantes, ojito. Las voy a estar viendo de cerquita. He puesto gente al lado de Alessia para que las mire y las filme. A las que se atrevan a esconderle un zapato, se las van a ver conmigo directamente”, dijo en su momento.

Todo esto habría sucedido en la presentación preliminar del Miss Universo, pero no en la final. Por lo pronto, Stephanie Cayo y Jessica Newton no han revelado nuevos datos ni han mostrado indicios de querer hablar más del presunto boicot.