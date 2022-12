¿Cuánto ganaban los chicos de “Combate” y quiénes recibían los mejores sueldos?

Durante muchos años, el sueldo de los chicos reality en Perú era un misterio. Sin embargo, desde hace unas semanas, muchos de ellos no han dudado en revelar lo que percibían en sus inicios en la televisión. El último que reveló lo que ganaba en “Combate” fue el piloto de autos Mario Hart.

¿Cuánto ganaba Mario Hart en “Combate”?

En el quinto episodio de “Com FM”, programa conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, Mario Hart sorprendió a sus excompañeros al contarles la gran cantidad de dinero que la producción liderada por Marisol Crousillat le pagaba en los inicios del reality de competencia.

“En mis primeros programas fue 4.500 dólares. Es más, pudimos negociar 2.500 o más. Fue una gran oportunidad para ahorrar, pero mi mayor preocupación era ‘¿cómo convenzo a mis viejos?’”, expresó Mario Hart, quien fue el capitán del equipo verde durante muchas temporadas.

Durante la charla, Mario Irivarren y Fabianne Hayashida coincidieron en que la producción de “Combate” tenía algunos favoritos y que uno de ellos era Mario Hart, quien seguía recibiendo su sueldo completo cuando incluso era castigado en el reality que condujeron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

¿Cuál fue el sueldo de Mario Irivarren en “Combate”?

Mario Irivarren dio a conocer, en el primer episodio de “Com FM”, que la mayoría que inició en “Combate” ganaba al mes 500 dólares, y que el gran aumento de sueldo que logró obtener fue cuando se quejó, junto con Israel Dreyfus, porque se dio cuenta de que a otros le estaban pagando más que a él en el programa.

Fabianne Hayashida y el ex de Vania Bludau también revelaron que algunos hechos en “Combate” eran actuados, como el incipiente romance que se dio entre ellos y como la vez que Stephanie Valenzuela supuestamente quiso humillar a Mario Irivarren por su pasado en KFC.

¿Cuánto ganaba Israel Dreyfus en “Combate”?

En el tercer episodio de “Com FM”, Israel Dreyfus recordó cómo fue su ingreso a “Combate”. Dijo que se enteró del proyecto gracias a Miguel Arce, pero, cuando le dijeron que podían pagarle 500 dólares al mes, decidió abandonar las negociaciones.

Dreyfus, de 34 años, indicó que no aceptó ingresar a “Combate” por menos de 800 dólares. “Los únicos que ganaban un poco más eran Stefano Tosso, que ganaba $800. Yo ganaba lo mismo porque me paré tres veces y me fui”, recuerda el modelo, quien siempre se ha jactado de no haber usado hormonas para aumentar sus músculos.

¿Cuál fue el sueldo de Fabianne Hayashida en “Combate”?

Fabianne Hayashida, una de las participantes más recordadas del reality “Combate”, dio a conocer su paso por el reality en el programa “Moloko podcast”. Además de asegurar que su paso por los realities juveniles quedó en el pasado para siempre, la popular ‘China’ mencionó el sueldo que recibía por formar parte del espacio de ATV.

“En ‘Combate’ me pagaban muy poco. Me pagaban 1.000 dólares y yo en un momento era la estrella junto a Zumba. Por eso, un día me armé de valor y fui a pedir un aumento. Pedí que me paguen 3.500 dólares o me iba”, sostuvo Fabianne Hayashida.