Monique Pardo advierte a Gisela Valcárcel de posible juicio: “Pórtate bien, no quiero pelear”

Han pasado muchos meses desde que Monique Pardo y Gisela Varcárcel no comparten un mismo set televisivo, esto debido a la aparatosa caída que sufrió años atrás en “El gran show”. La intérprete de “Caramelo” mantuvo una entrevista y no dudó en opinar sobre la productora de América TV.

Monique Pardo y Gisela Valcárcel eran muy unidas hasta que, en el año 2021, en una de las galas de “El gran show”, la cantante se cayó en medio de una presentación. Posteriormente, ella aseguró que la popular ‘Señito’ nunca se comunicó con ella, por lo que anunció que la demandaría por daños y perjuicios y, a cambio, pediría un millón de dólares.

¿Qué opina Monique Pardo sobre Gisela Valcárcel?

Durante una conversación con el programa “Hablemos belleza”, Monique Pardo no dudó en referirse a Gisela Valcárcel y a la denuncia que archivó en contra de ella hace tiempo. En esta línea, ella reveló que la conductora ya ni le responde el saludo por WhatsApp y aseguró que no busca abrir el juicio nuevamente, pero dejó en claro que si tiene que hacerlo, lo hará.

“Ella, ni una vez, ni una caricia. Tenemos un WhatsApp, donde yo hablo sola, porque ella no me contesta y yo creo en dios, yo sí creo en Jesús. Así que pórtate bien, porque yo ya te gané un juicio. Juicio que yo me meto, yo lo gano. No quiero pelear, solamente quiero amar”, fueron las palabras de la exvedette.

Monique Pardo anuncia programa en YouTube

Las figuras de la farándula migraron a las plataformas virtuales y Monique Pardo no fue la excepción. La cantante anunció que lanzará su programa virtual “Doctora Caramelo” a través del canal Zombie+ de YouTube. Este formato se estrenará el domingo 27 de noviembre a las 8.00 p. m.