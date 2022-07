Camilo Zúñiga, el niño declamador: “Quiero seguir llevando arte y cultura del Perú para el mundo”

“Soy la voz de un Perú que nunca se rinde”. Con esa frase, Camilo Zúñiga emocionó al jurado en su última presentación en “Perú tiene talento”, con la que ganó un cupo para la gran final del programa, que se realizará este sábado 16 de julio. Proveniente de Cerro de Pasco, el niño de 9 años espera ganar el concurso por él, por su familia y por su pueblo, del que está muy orgulloso.

Camilo Zúñiga Limaylla, admirador del gran César Vallejo, declama desde los 3 años. Aprendió mientras sus padres le enseñaban a su hermano mayor. Desde entonces, aprovechó cada actuación en el colegio para mostrar su talento. Si la gente lo apoya con sus votos, podría llevarse 30.000 soles de premio.

―¿Eres un niño feliz?

―Sí, yo siempre estoy feliz, contento y emocionado. Siempre voy positivo a todo.

―¿Qué sentiste cuando dijeron que eras el más votado de la fecha?

―Quería llorar, quería gritar. Nos hemos esforzado mucho. Estaba aguantando esas lágrimas porque no me gusta llorar en público. Solo quería abrazar a mi mamá y a mi papá. Se lo agradezco también a mi pueblo. Allí hemos estado repartiendo volantes para que voten por nosotros y sí ha funcionado.

―¿Y al final lloraste?

―Sí, lloré de emoción junto a mi papá y mi mamá.

―Estar en la TV es bien complicado. ¿Quién te ha enseñado a controlar los nervios?

―Mi mamá y mis profesores me han enseñado a respirar, a mantener la calma, a imaginar que solo estoy ensayando. Me digo: “Yo soy fuerte, voy a lograrlo”. También aplastaba una pelotita que luego se la daba a mi ‘amigo fiel’ (su perro), a él le pasaba mis nervios (se ríe). Entonces entraba al escenario tranquilo y feliz.

―¿Quiénes componen tus declamaciones?

―Mi mamá las crea. Yo doy mi aporte. Mis maestros ayudan a corregirlas. Juntos armamos todo.

―En tu última presentación sorprendiste al jurado con una parte cantada, ¿también te gustaría cantar?

―Sí, tenía un as bajo la manga. Me encanta cantar como Brayan Arámbulo, me gusta imitar muchas voces.

―¿Te gustaría declamar en quechua?

―Sé un poquito. Ya he declamado en quechua el poema “Quién nos está matando”, pero solo una partecita. Pero voy a aprender. Ese poema se hizo viral. Cuando tenía 3 años, mi hermano se lo estaba aprendiendo para el colegio y yo le digo: “Fabrizio, deja de equivocarte que yo ya me la sé”. Entonces sorprendí. Mi mamá dijo: “Ese niño sirve para la declamación, vamos a enseñarle también”. Y así descubrieron mi talento. Empecé a declamar y miren hasta dónde he llegado (a la final de “Perú tiene talento”).

Amor por los estudios

―¿Cómo vas en el colegio?

―Me va bien. Ya me estoy poniendo al día porque estoy faltando (debido a la competencia), pero mi colegio me apoya. Soy un buen estudiante y voy a darlo todo en el colegio.

―¿Cuál es tu curso favorito?

―Matemática. Me gusta sumar y multiplicar.

―¿Qué te dicen tus compañeros cuando te ven en la televisión?

―Me felicitan. Cada vez que entro a mi salón, me empiezan a abrazar. Me pongo contento porque mucha gente me admira, me quiere mucho y eso es algo hermoso.

―¿A qué declamador o poeta admiras?

―Admiro a César Vallejo. Mi papá le hacía escuchar sus poemas a mi mamá. Cuando él se iba a trabajar, nosotros siempre lo esperábamos con una sorpresa: declamarle un poema que él no sabía.

―¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?

―Actor y cantante también.

¡Cerro de Pasco presente!

―¿Qué es lo que más te gusta de Cerro de Pasco?

―Es la ciudad más alta del mundo. Hay mucho calor humano. Yo estoy orgulloso de ser cerreño, serranito y cholito. Y estoy muy orgulloso de mi tierra hermosa. Y si me preguntan de la comida, me gusta la rica patasca. Se los recomiendo porque es muy deliciosa.

―¿Y qué es lo que no te gusta de tu pueblo?

―El frío. Quiero que el sol venga más a Cerro de Pasco. También me da pena la contaminación.

―¿Qué significa para ti gritar ‘Cerro de Pasco’ en “Perú tiene talento”?

―Bueno, mi gente se siente orgullosa, me piden fotos, me dicen: “Camilo, deja el nombre de Cerro de Pasco en alto”. Me felicitan. Y estoy orgulloso de que mi voz haya llegado a todo el Perú y también a todo el mundo porque mucha gente de otros países me escribe: “Qué hermoso ese niño que está representando a su tierra linda”.

Recta final

―¿Ya sabes lo que vas a declamar?

―Es una sorpresa para el jurado y para todo el Perú. Lo hemos escrito con mi mamá y mis profesores. Le daré una pista. Es dedicado al Perú. No se lo pueden perder el 16 de julio.

―¿No te da miedo enfrentarte en la final con participantes más grandes que tú?

―No, yo estoy muy feliz de estar en la final y tengo mucha fe porque es lo más lindo de la vida, como dice ‘Cuto’. Voy a luchar para poder ganar y levantar la copa.

―¿Por qué la gente debería de votar por ti?

―Quiero ganar para seguir llevando arte y cultura del Perú para el mundo.

―¿Cuál es tu gran sueño?

―Quiero ser un gran actor. Siempre es bueno soñar en grande. Además, soñar es gratis. Todo se puede lograr en la vida.